Объявлена дата финала десятого Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

29 октября завершается прием заявок на участие в конкурсе в Дальневосточного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Участников от этих округов определят в онлайн-формате и затем опубликуют их список на официальном сайте конкурса не позднее 7 ноября.