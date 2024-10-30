Объявлена дата финала десятого Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Posted 30 октября, 11:54
Published 30 октября, 11:54
Modified 30 октября, 12:00
Updated 30 октября, 12:00
Событие состоится 4–6 декабря в Перми. В финале встретятся лауреаты окружных и региональных конкурсов текущего года. Сейчас уже известны финалисты конкурса Северо-западного, Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов.
29 октября завершается прием заявок на участие в конкурсе в Дальневосточного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Участников от этих округов определят в онлайн-формате и затем опубликуют их список на официальном сайте конкурса не позднее 7 ноября.
4 декабря в Перми пройдет презентация книги Геннадия Шаталова «Туристический сувенир: Россия вдохновляет» и презентации финалистов в номинации «Магазин туристической сувенирной продукции».
5 декабря пройдет выставка конкурсных работ финалистов, а на следующий день состоится церемония награждения лауреатов конкурса.