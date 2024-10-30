Оператор билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть

Сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять и получать sms-сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных, парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует увеличению безопасности, а также дает возможность абонентам связаться с близкими.