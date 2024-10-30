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Posted 30 октября, 04:42

Published 30 октября, 04:42

Modified 30 октября, 04:44

Updated 30 октября, 04:44

Оператор билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть

Оператор билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть

30 октября 2024, 04:42
Фото: ru.freepik.com/free-photo/medium-shot-woman-taking-break-with-smartphone_45383527.htm.
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Новости телекома
Благодаря сервису, клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено.

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi (Voice over WiFi) во всех регионах присутствия в России. За последние 12 месяцев количество пользователей технологии выросло на 56%. Услуга также популярна у абонентов в путешествиях за рубежом — количество пользователей за границей выросло на 50% за последний год.

Активнее всего Vo WiFi пользуются в Москве, Воронеже и Сочи. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Apple (36%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Samsung (24%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (16%). Четвертое и пятое место занимают Realme (6%) и Tecno (4%).

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока:

— Из года в год мы видим все возрастающий интерес к  Vo WiFi , и это легко объяснить: это очень удобная технология, которая позволяет оставаться на связи даже в местах, где нет сигнала, позволяет экономить за рубежом и делает связь стабильнее, а сигнал — лучше. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи.

Сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять и получать sms-сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных, парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует увеличению безопасности, а также дает возможность абонентам связаться с близкими.

Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь .

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#Новости компаний#Новости телекома
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