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Posted 30 октября, 07:04

Published 30 октября, 07:04

Modified 30 октября, 07:04

Updated 30 октября, 07:04

Открытые уроки Павла Милюкова прошли в Пермской краевой специальной музыкальной школе

Открытые уроки Павла Милюкова прошли в Пермской краевой специальной музыкальной школе

30 октября 2024, 07:04
Фото: t.me/kraimusicschool.
В рамках методической работы 28 и 29 октября прошла сессия открытых уроков Павла Сергеевича Милюкова — художественного руководителя школы, выдающегося преподавателя и музыканта.

В ходе двух дней занятий участники из Перми и Пермского края смогли погрузиться в атмосферу творчества и профессионализма, что способствовало развитию музыкальных навыков, формированию новых подходов к обучению.

Открытые уроки стали важным событием, направленное на повышение эффективности и улучшение качества учебной работы.

Фото: t.me/kraimusicschool

Напомним, в сентябре в Пермской краевой специальной музыкальной школе стартовал первый учебный сезон. Более 200 учеников приступили к обучению в школе по 20 направлениям подготовки. Школа уникальна тем, что соединяет среднее общее образование и специальное музыкальное таким образом, что при окончании выпускники будут иметь профессиональные навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры. На территории школы оборудованы спортивная и игровая площадки, есть место для отдыха и прогулок — «Сквер музыкантов».

Проект реализован к 300-летию города при краевой поддержке.

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