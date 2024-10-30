Открытые уроки Павла Милюкова прошли в Пермской краевой специальной музыкальной школе

Posted 30 октября, 07:04
Published 30 октября, 07:04
Modified 30 октября, 07:04
Updated 30 октября, 07:04
В ходе двух дней занятий участники из Перми и Пермского края смогли погрузиться в атмосферу творчества и профессионализма, что способствовало развитию музыкальных навыков, формированию новых подходов к обучению.
Открытые уроки стали важным событием, направленное на повышение эффективности и улучшение качества учебной работы.
Напомним, в сентябре в Пермской краевой специальной музыкальной школе стартовал первый учебный сезон. Более 200 учеников приступили к обучению в школе по 20 направлениям подготовки. Школа уникальна тем, что соединяет среднее общее образование и специальное музыкальное таким образом, что при окончании выпускники будут иметь профессиональные навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры. На территории школы оборудованы спортивная и игровая площадки, есть место для отдыха и прогулок — «Сквер музыкантов».
Проект реализован к 300-летию города при краевой поддержке.