Открытые уроки Павла Милюкова прошли в Пермской краевой специальной музыкальной школе

Напомним, в сентябре в Пермской краевой специальной музыкальной школе стартовал первый учебный сезон. Более 200 учеников приступили к обучению в школе по 20 направлениям подготовки. Школа уникальна тем, что соединяет среднее общее образование и специальное музыкальное таким образом, что при окончании выпускники будут иметь профессиональные навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры. На территории школы оборудованы спортивная и игровая площадки, есть место для отдыха и прогулок — «Сквер музыкантов».