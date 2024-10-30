properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 10:39

Published 30 октября, 10:39

Modified 30 октября, 10:41

Updated 30 октября, 10:41

Павел Норов — в центре кадра.

Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС

30 октября 2024, 10:39
Фото: пресс-служба телеканала СТС. Павел Норов — в центре кадра.

В шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС снялся 37-летний пермяк

Мужчина поборется за приз в размере 10 млн рублей.

Продавец обуви из Перми снялся в приключенческом шоу на телеканале СТС «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+). Премьера состоится в воскресенье, 3 ноября, в 20:30. Бороться за приз в размере 10 млн рублей будут 80 участников, среди них — 37-летний пермяк Павел Норов.

Известно, что мужчина занимается продажей обуви уже 15 лет. Павел женат и воспитывает двоих детей, у него открыто три магазина в Перми. Говорит, что с удовольствием разговаривает с покупателями, хоть уже и развивает бизнес. «Заявку в шоу отправил случайно. Хотел записать дочь в проект „Суперниндзя“, но увидел, что есть еще один кастинг, и решил попробовать. Я упертый и ради победы готов на всё. Если оторвут руку, буду плыть или ползти с одной», — рассказал Норов пресс-службе телеканала СТС.

По правилам шоу участники приплывают на необитаемый остров в Таиланде, чтобы забрать его сокровища. Героев делят на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Участникам нужно в течение целого месяца выживать в необычных условиях для получения ресурсов, иммунитета или иных бонусов. Каждую серию шоу герои собираются в амфитеатре и решают, кто выйдет из игры. В финале останутся лишь четыре участника, а победителем станет только один.

Читайте также:
Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на конькахЧетыре деревни и села Прикамья лишатся телевидения и радиоПо созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
#Общество#Пермь#Развлечения#Телевидение#Стс#Таиланд#Телешоу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика