Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС

Известно, что мужчина занимается продажей обуви уже 15 лет. Павел женат и воспитывает двоих детей, у него открыто три магазина в Перми. Говорит, что с удовольствием разговаривает с покупателями, хоть уже и развивает бизнес. «Заявку в шоу отправил случайно. Хотел записать дочь в проект „Суперниндзя“, но увидел, что есть еще один кастинг, и решил попробовать. Я упертый и ради победы готов на всё. Если оторвут руку, буду плыть или ползти с одной», — рассказал Норов пресс-службе телеканала СТС.