Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС

Posted 30 октября, 10:39
Published 30 октября, 10:39
Modified 30 октября, 10:41
Updated 30 октября, 10:41
Продавец обуви из Перми снялся в приключенческом шоу на телеканале СТС «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+). Премьера состоится в воскресенье, 3 ноября, в 20:30. Бороться за приз в размере 10 млн рублей будут 80 участников, среди них — 37-летний пермяк Павел Норов.
Известно, что мужчина занимается продажей обуви уже 15 лет. Павел женат и воспитывает двоих детей, у него открыто три магазина в Перми. Говорит, что с удовольствием разговаривает с покупателями, хоть уже и развивает бизнес. «Заявку в шоу отправил случайно. Хотел записать дочь в проект „Суперниндзя“, но увидел, что есть еще один кастинг, и решил попробовать. Я упертый и ради победы готов на всё. Если оторвут руку, буду плыть или ползти с одной», — рассказал Норов пресс-службе телеканала СТС.
По правилам шоу участники приплывают на необитаемый остров в Таиланде, чтобы забрать его сокровища. Героев делят на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Участникам нужно в течение целого месяца выживать в необычных условиях для получения ресурсов, иммунитета или иных бонусов. Каждую серию шоу герои собираются в амфитеатре и решают, кто выйдет из игры. В финале останутся лишь четыре участника, а победителем станет только один.