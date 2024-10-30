Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях

Posted 30 октября, 11:00
Published 30 октября, 11:00
Modified 30 октября, 11:02
Updated 30 октября, 11:02
В Перми разработали модель для анализа экстремистской идеологии в социальных сетях. Соавтором методики выступил доцент Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ, кандидат технических наук Андрей Рабчевский. В книге была приведена часть кандидатской диссертации ученого.
Рабчевский разработал датасет (структурированный массив данных), способный выявить пользователей, склонным к деструктивным социальным явлениям. Поиск осуществляется на основе системы SEUS.
Издание «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа: математические модели и методы» вошла в число победителей конкурса Академии управления МВД России «Научная книга» в номинации «Информатика, защита информации, модели, системы управления и вычислительная техника».
Поисковую систему SEUS разработала пермская компания «Сеуслаб». Как сообщает организация на своем официальном сайте, их поисковая система предназначена для проверки и структуризации данных, размещенных в соцсетях. Благодаря системе будут доступны полнотекстовый поиск, набор фильтров для поиска информации, поддержка различных языков поиска, полное географическое покрытие информационного пространства соцсети, поиск профилей пользователей, экспорт информации в офисные форматы и визуализация результатов, коллекции контента.
Полученные данные хранятся в data-центре компании.