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Posted 30 октября, 11:00

Published 30 октября, 11:00

Modified 30 октября, 11:02

Updated 30 октября, 11:02

Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях

Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях

30 октября 2024, 11:00
Фото: ПГНИУ.
Сюжет
Экстремизм
Методика вошла в число победителей конкурса Академии управления МВД РФ «Научная книга».

В Перми разработали модель для анализа экстремистской идеологии в социальных сетях. Соавтором методики выступил доцент Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ, кандидат технических наук Андрей Рабчевский. В книге была приведена часть кандидатской диссертации ученого.

Рабчевский разработал датасет (структурированный массив данных), способный выявить пользователей, склонным к деструктивным социальным явлениям. Поиск осуществляется на основе системы SEUS.

Издание «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа: математические модели и методы» вошла в число победителей конкурса Академии управления МВД России «Научная книга» в номинации «Информатика, защита информации, модели, системы управления и вычислительная техника».

Поисковую систему SEUS разработала пермская компания «Сеуслаб». Как сообщает организация на своем официальном сайте, их поисковая система предназначена для проверки и структуризации данных, размещенных в соцсетях. Благодаря системе будут доступны полнотекстовый поиск, набор фильтров для поиска информации, поддержка различных языков поиска, полное географическое покрытие информационного пространства соцсети, поиск профилей пользователей, экспорт информации в офисные форматы и визуализация результатов, коллекции контента.

Полученные данные хранятся в data-центре компании.

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#Экстремизм#Наука#Информационная безопасность
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