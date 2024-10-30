Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях

Поисковую систему SEUS разработала пермская компания «Сеуслаб». Как сообщает организация на своем официальном сайте, их поисковая система предназначена для проверки и структуризации данных, размещенных в соцсетях. Благодаря системе будут доступны полнотекстовый поиск, набор фильтров для поиска информации, поддержка различных языков поиска, полное географическое покрытие информационного пространства соцсети, поиск профилей пользователей, экспорт информации в офисные форматы и визуализация результатов, коллекции контента.