Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей

Posted 30 октября, 05:15
Published 30 октября, 05:15
Modified 30 октября, 05:17
Updated 30 октября, 05:17
Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю окончил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств от налоговой службы, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Как удалось узнать Properm.ru, речь идет о генеральном директоре пермского ООО «Группа компаний „Энергоцентр"" Андрее Смолякове.
Следствие установило, что в период с 21 сентября 2023 по 16 мая 2024 года обвиняемый являлся руководителем ООО. У организации была задолженность по налогу на добавленную стоимость. У Андрея Смолякова были средства, принадлежащие организации, в размере более 13,5 млн рублей. Но мужчина, вместо погашения долга, расходовал их по своему усмотрению. Он имел реальную возможность избавиться от части задолженности по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации, однако этого не сделал.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, на имущество организации по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 15 млн рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.