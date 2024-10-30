Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей

Следствие установило, что в период с 21 сентября 2023 по 16 мая 2024 года обвиняемый являлся руководителем ООО. У организации была задолженность по налогу на добавленную стоимость. У Андрея Смолякова были средства, принадлежащие организации, в размере более 13,5 млн рублей. Но мужчина, вместо погашения долга, расходовал их по своему усмотрению. Он имел реальную возможность избавиться от части задолженности по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации, однако этого не сделал.