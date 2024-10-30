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Posted 30 октября, 05:15

Published 30 октября, 05:15

Modified 30 октября, 05:17

Updated 30 октября, 05:17

Гендиректор пермской организации скрыл от налоговой службы более 13 млн рублей

Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей

30 октября 2024, 05:15
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Гендиректор пермской организации скрыл от налоговой службы более 13 млн рублей

Сюжет
Возле кормушки
Компания имела крупный долг по налогам, но не стала его погашать.

Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю окончил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств от налоговой службы, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Как удалось узнать Properm.ru, речь идет о генеральном директоре пермского ООО «Группа компаний „Энергоцентр"" Андрее Смолякове.

Следствие установило, что в период с 21 сентября 2023 по 16 мая 2024 года обвиняемый являлся руководителем ООО. У организации была задолженность по налогу на добавленную стоимость. У Андрея Смолякова были средства, принадлежащие организации, в размере более 13,5 млн рублей. Но мужчина, вместо погашения долга, расходовал их по своему усмотрению. Он имел реальную возможность избавиться от части задолженности по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации, однако этого не сделал.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, на имущество организации по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 15 млн рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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