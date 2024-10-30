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Posted 30 октября, 10:37

Published 30 октября, 10:37

Modified 30 октября, 10:39

Updated 30 октября, 10:39

Пермяков предупреждают о правилах безопасности на льду

Пермякам напоминают о мерах безопасности в период начала ледостава

30 октября 2024, 10:37
Фото: 1MI.

Пермяков предупреждают о правилах безопасности на льду

Сюжет
Касается каждого
Первый лед особенно опасен.

В связи с понижением температуры воздуха и воды возрастает риск происшествий на водных объектах Перми. Об этом напоминают в Пермском городском управлении гражданской защиты.

Здесь подчеркивают, что родителям необходимо провести беседы с детьми на тему безопасного времяпровождения во время осенних каникул. Находиться на водных объектах и береговых полосах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей запрещено.

Опасными на покрытом льдом водоеме местами считаются устья истоков, мелких рек, водоемы с родниковыми водами, участки с присутствием растительности, деревьев, камышей, кустов.

Кроме того, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней — прочность льда снижается на 25%. Так, следует избегать незнакомых мест на водоемах, особенно, если они покрыты снегом.

В средине октября на Чусовой обнаружили редкое природное явление — «ледяные цветы».

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#Касается каждого#Пермь#Безопасность#Меры безопасности
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