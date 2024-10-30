Пермякам напоминают о мерах безопасности в период начала ледостава

Posted 30 октября, 10:37
Published 30 октября, 10:37
Modified 30 октября, 10:39
Updated 30 октября, 10:39
В связи с понижением температуры воздуха и воды возрастает риск происшествий на водных объектах Перми. Об этом напоминают в Пермском городском управлении гражданской защиты.
Здесь подчеркивают, что родителям необходимо провести беседы с детьми на тему безопасного времяпровождения во время осенних каникул. Находиться на водных объектах и береговых полосах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей запрещено.
Опасными на покрытом льдом водоеме местами считаются устья истоков, мелких рек, водоемы с родниковыми водами, участки с присутствием растительности, деревьев, камышей, кустов.
Кроме того, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней — прочность льда снижается на 25%. Так, следует избегать незнакомых мест на водоемах, особенно, если они покрыты снегом.
В средине октября на Чусовой обнаружили редкое природное явление — «ледяные цветы».