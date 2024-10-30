Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили

В сентябре Верховный Суд РФ из-за пропуска сроков отклонил кассационную жалобу «МедЛайта» на решение арбитража по спору с ФХУ по контракту о поставке контрафактных шапочек «Шарлотта» на 2,37 млн рублей. Именно этот эпизод инкриминировали Баровой в данном процессе. Кроме этого, 23 октября ВС РФ отклонил жалобу челябинского поставщика на решение о возмещении ущерба на 65,23 млн рублей, нанесенного поставкой кустарно сшитых медицинских халатов и противочумных костюмов. ФХУ вышло с исками в суд уже после возбуждения уголовного дела в отношении Баровой и поставщиков. В июле прошлого года по делу о контрафактных СИЗах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бенефициару фирмы «МедЛайт» Станиславу Чалкову. Кроме этого, в СУ СКР сейчас расследуется дело о поставке этой же компанией контрафактных респираторов.