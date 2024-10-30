Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили

Posted 30 октября, 06:07
Published 30 октября, 06:07
Modified 30 октября, 06:09
Updated 30 октября, 06:09
Коллегия Пермского краевого суда завершила рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалоб осужденной за превышение полномочий бывшей чиновницы подведомственного учреждения регионального Минздрава Марины Баровой. 15 июля ее осудили за поставку на склады Медрезерва контрафактных медицинских изделий и отправили на три года в колонию. Данный приговор обжаловали все стороны, гособвинение — за излишнюю мягкость, Барова, ее защитники и потерпевшая сторона (Минздрав) заявили, что экс-чиновница невиновна и вся ответственность лежит на поставщике.
Сегодня перед вынесением решения в последнем слове Барова, передает журналист Properm.ru из зала суда, заявила: «Я здесь в СИЗО вижу людей, осужденных за воровство, убийства и только я за превышение полномочий. И все время задаю себе вопрос: чем же я так опасна обществу?».
В последнем слове она сказала, что во время ареста в СИЗО у нее проявились тяжёлые заболевания. Также она напомнила, что в отношении нее расследуют ещё одно уголовное дело о поставке СИЗ, но она назвала ситуацию «зеркальной». Она утверждала в речи, что дело имеет гражданский характер, а контракт выполнялся так же, как и множество других. Документы по нему соответствовали требованиям, а оплачивать поставку входило в ее обязанности.
Также Барова заявила о допущенных, по ее мнению, следствием и судом нарушениях. И напомнила версию защиты: во всем виноваты поставщики. Якобы, эту версию доказывает то, что Минздрав не предъявляет к ней никаких претензий. Прошу суд оправдать меня по всем эпизодам, — резюмировала она и попросила выпустить ее из СИЗО под подписку о невыезде.
В итоге суд удовлетворил требования лишь частично и исключил часть доказательств. В остальном приговор на три года реального срока оставлен в силе. Адвокаты будут обжаловать после согласования позиции с подзащитной и изготовлении мотивировочной части.
Приговор Баровой был вынесен 15 июля. Ее признали виновной в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил Марину Барову к штрафу в размере 40 тыс. рублей и реальному лишению свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено год занимать должности на госслужбе.
Следствие вменяло бывшей чиновнице два эпизода оплаты фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медков из бюджета Прикамья. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком — компании «МедЛайт» из Челябинска. В августе стало известно, что Барова уволилась по собственному желанию.
В сентябре Верховный Суд РФ из-за пропуска сроков отклонил кассационную жалобу «МедЛайта» на решение арбитража по спору с ФХУ по контракту о поставке контрафактных шапочек «Шарлотта» на 2,37 млн рублей. Именно этот эпизод инкриминировали Баровой в данном процессе. Кроме этого, 23 октября ВС РФ отклонил жалобу челябинского поставщика на решение о возмещении ущерба на 65,23 млн рублей, нанесенного поставкой кустарно сшитых медицинских халатов и противочумных костюмов. ФХУ вышло с исками в суд уже после возбуждения уголовного дела в отношении Баровой и поставщиков. В июле прошлого года по делу о контрафактных СИЗах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бенефициару фирмы «МедЛайт» Станиславу Чалкову. Кроме этого, в СУ СКР сейчас расследуется дело о поставке этой же компанией контрафактных респираторов.