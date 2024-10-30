Сегодня в пермском транспорте запустили систему оплаты проезда через Bluetooth

Posted 30 октября, 12:39
Published 30 октября, 12:39
Modified 30 октября, 12:55
Updated 30 октября, 12:55
В общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь». Сейчас оборудование установлено на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях, сообщили в городском департаменте транспорта.
В первой половине ноября новая система будет включена в автобусах на маршрутах №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Сегодня, 30 октября, пассажиры могут протестировать возможность оплаты через Bluetooth — для этого нужно обновить приложение «Транспортная карта Пермь» (оно же «Проездной 59»). При выборе соответствующей функции в приложении, система распознает транспортное средство и выдает уведомление в приложении с предложением оплатить проезд цифровой транспортной картой. Таким образом, не нужно искать QR-код в салоне автобуса или трамвая.
Функция оплаты проезда через Bluetooth пока будет работать только на маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс». На маршрутах частных перевозчиков нужно будет оплатить проезд с помощью сканирования QR-кода, ввода госномера или выбора нужного автобуса на карте. Со временем, когда контракты будут перезаключены, маячками оборудуют и автобусы частных перевозчиков.