Сегодня в пермском транспорте запустили систему оплаты проезда через Bluetooth

В первой половине ноября новая система будет включена в автобусах на маршрутах №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Сегодня, 30 октября, пассажиры могут протестировать возможность оплаты через Bluetooth — для этого нужно обновить приложение «Транспортная карта Пермь» (оно же «Проездной 59»). При выборе соответствующей функции в приложении, система распознает транспортное средство и выдает уведомление в приложении с предложением оплатить проезд цифровой транспортной картой. Таким образом, не нужно искать QR-код в салоне автобуса или трамвая.