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Posted 30 октября, 12:39

Published 30 октября, 12:39

Modified 30 октября, 12:55

Updated 30 октября, 12:55

С 30 октября в пермском общественном транспорте появилась оплата через Bluetooth

Сегодня в пермском транспорте запустили систему оплаты проезда через Bluetooth

30 октября 2024, 12:39
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

С 30 октября в пермском общественном транспорте появилась оплата через Bluetooth

Сюжет
Пермская езда
Оплатить поездку пока можно не во всех автобусах, трамваях или электробусах.

В общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь». Сейчас оборудование установлено на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях, сообщили в городском департаменте транспорта.

В первой половине ноября новая система будет включена в автобусах на маршрутах №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81, а также во всех трамваях. Сегодня, 30 октября, пассажиры могут протестировать возможность оплаты через Bluetooth — для этого нужно обновить приложение «Транспортная карта Пермь» (оно же «Проездной 59»). При выборе соответствующей функции в приложении, система распознает транспортное средство и выдает уведомление в приложении с предложением оплатить проезд цифровой транспортной картой. Таким образом, не нужно искать QR-код в салоне автобуса или трамвая.

Фото: properm.ru

Функция оплаты проезда через Bluetooth пока будет работать только на маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс». На маршрутах частных перевозчиков нужно будет оплатить проезд с помощью сканирования QR-кода, ввода госномера или выбора нужного автобуса на карте. Со временем, когда контракты будут перезаключены, маячками оборудуют и автобусы частных перевозчиков.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт#Трамваи#Электробусы
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