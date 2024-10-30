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Posted 30 октября, 06:31

Published 30 октября, 06:31

Modified 30 октября, 06:33

Updated 30 октября, 06:33

С 21 по 27 октября в Прикамье зафиксировано более 15 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

Снизилось еженедельное число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Прикамье

30 октября 2024, 06:31
Фото: unsplash.com.

С 21 по 27 октября в Прикамье зафиксировано более 15 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

По данным Роспотребнадзора, прививку сделали почти 1 млн жителей региона.

В Прикамье с 21 по 27 октября текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зафиксирован 15 тыс. 321 случай заражения (неделей ранее — 16 тыс. 97 случаев). В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что эпидемический порог не превышен.

Во время еженедельного лабораторного мониторинга установлено, что среди больных с симптомами ОРВИ курсируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В Прикамье продолжается вакцинация против гриппа: по данным на понедельник, 28 октября, привито 977,6 тыс. жителей (39,2% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Орви
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