Снизилось еженедельное число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Прикамье

Posted 30 октября, 06:31
Published 30 октября, 06:31
Modified 30 октября, 06:33
Updated 30 октября, 06:33
В Прикамье с 21 по 27 октября текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зафиксирован 15 тыс. 321 случай заражения (неделей ранее — 16 тыс. 97 случаев). В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что эпидемический порог не превышен.
Во время еженедельного лабораторного мониторинга установлено, что среди больных с симптомами ОРВИ курсируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В Прикамье продолжается вакцинация против гриппа: по данным на понедельник, 28 октября, привито 977,6 тыс. жителей (39,2% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.