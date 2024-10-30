Снизилось еженедельное число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Прикамье

В Прикамье с 21 по 27 октября текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе зафиксирован 15 тыс. 321 случай заражения (неделей ранее — 16 тыс. 97 случаев). В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что эпидемический порог не превышен.