Сотрудники чусовского завода ОМК стали призерами конкурса «Профессионал-2024»

В ОМК назвали имена победителей конкурса «Профессионал-2024», который проводят с учетом международной системы оценок один раз в два года, и который является одним из крупнейших соревнований среди представителей рабочих профессий в России. В числе призеров — двое сотрудников чусовского завода ОМК.