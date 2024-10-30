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Posted 30 октября, 07:05

Published 30 октября, 07:05

Modified 30 октября, 07:07

Updated 30 октября, 07:07

Сотрудники чусовского завода ОМК стали призерами конкурса «Профессионал-2024»

Сотрудники чусовского завода ОМК стали призерами конкурса «Профессионал-2024»

30 октября 2024, 07:05
Фото: пресс-служба ОМК.
Корпоративный конкурс среди рабочих специальностей — только одна из множества возможностей для карьерного роста, которые предоставляются сотрудникам ОМК.

В ОМК назвали имена победителей конкурса «Профессионал-2024», который проводят с учетом международной системы оценок один раз в два года, и который является одним из крупнейших соревнований среди представителей рабочих профессий в России. В числе призеров — двое сотрудников чусовского завода ОМК.

Всего в конкурсе, который традиционно проводит Объединенная металлургическая компания (ОМК) среди 38 тыс. сотрудников своих заводов, участвовали 1,2 тыс. человек из Чусового, Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска и сети вагоноремонтных депо со всей страны, а также выксунские студенты. В финал вышли 197 человек, а призерами стали — 61.

Вместе с особыми благодарностями за профессиональное мастерство и вклад в развитие компании, победителям вручили денежное вознаграждение. Призовые за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тыс. рублей.

Одержавшие победу в конкурсе двое сотрудников чусовского завода ОМК — это электромонтер Александр Бразгин и специалист по газоспасательной работе Андрей Ерлов.

Так, Андрей на предприятии ОМК в Чусовом трудится около 17 лет и делится опытом с молодыми специалистами. В номинации «Лучший наставник по рабочей профессии» он занял третье место.

Андрей Ерлов, бронзовый призер в номинации «Лучший наставник по рабочей профессии»Андрей Ерлов, бронзовый призер в номинации «Лучший наставник по рабочей профессии»
Александр Бразгин, бронзовый призер в номинации «Лучший электромонтер»Александр Бразгин, бронзовый призер в номинации «Лучший электромонтер»
Андрей Ерлов, бронзовый призер в номинации «Лучший наставник по рабочей профессии». Фото: пресс-служба ОМК

Андрей Ерлов, специалист по газоспасательной работе чусовского завода ОМК:

— Работа в компании мне очень нравится, здесь каждый найдет много бонусов для себя. Главный же совет, который я могу дать тем, кто хочет стать профессионалом — стараться. Тогда все обязательно получится.

Корпоративный конкурс среди рабочих специальностей — только одна из множества возможностей для карьерного роста, которые предоставляет ОМК своим сотрудникам.

Наталья Ямщикова, директор по управлению персоналом ОМК:

— У наших сотрудников хорошая база для профессионального развития. Корпоративный конкурс «Профессионал» позволяет участникам прокачать свои знания, обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать мастерство и тем самым заявить о себе. Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. А успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие — это взаимно.
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