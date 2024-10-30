Сотрудники Пермского порохового завода работают сверхурочно: правда или фейк

Найдя оригинальное видео по скриншоту, Properm.ru обнаружили, что оно снято в Новосибирске напротив местного Дома офицеров. На ролик были наложены лицо говорящего и изменен текст его речи. Оригинальное видео снято 26 октября 2022 года и опубликовано на Youtube-канале «Избиратели Новосибирска». На нем мужчина говорит о необходимости возродить патриотическое воспитание в России, так как граждане Украины опережают россиян в идеологическом плане. Также он предлагает подключить СМИ и общественные объединения, внедрить внеклассные занятия в школах с участием ветеранов и вернуть здоровое питание детей, как в СССР. Таким образом, информация о сверхурочной работе сотрудников Пермского порохового завода является недостоверной.