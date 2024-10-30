Сотрудники Пермского порохового завода работают сверхурочно: правда или фейк

Posted 30 октября, 11:46
Published 30 октября, 11:46
Modified 30 октября, 11:48
Updated 30 октября, 11:48
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В интернете распространяется видеоролик, на котором мужчина говорит якобы от лица сотрудников Пермского порохового завода. Он говорит, что обращается к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, и заявляет, что работников предприятия заставляют работать сверхурочно для «помощи Ирану». За его спиной находятся несколько человек.
Издание «В курсе.ру» обратило внимание на несостыковки в ролике. Журналисты заметили, что звук видео качественнее, чем изображение. З адний фон как будто нарочно размыт, и в одно из мгновений можно заметить, как позади группы людей проезжает троллейбус. А троллейбусы с улиц Перми убрали еще в 2019 году.
Найдя оригинальное видео по скриншоту, Properm.ru обнаружили, что оно снято в Новосибирске напротив местного Дома офицеров. На ролик были наложены лицо говорящего и изменен текст его речи. Оригинальное видео снято 26 октября 2022 года и опубликовано на Youtube-канале «Избиратели Новосибирска». На нем мужчина говорит о необходимости возродить патриотическое воспитание в России, так как граждане Украины опережают россиян в идеологическом плане. Также он предлагает подключить СМИ и общественные объединения, внедрить внеклассные занятия в школах с участием ветеранов и вернуть здоровое питание детей, как в СССР. Таким образом, информация о сверхурочной работе сотрудников Пермского порохового завода является недостоверной.