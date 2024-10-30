Участники СВО вместе с семьями посетили ярмарку трудоустройства в Прикамье

Отмечается, что ярмарка вакансий для ветеранов СВО — это совместная инициатива пермского Министерства труда, филиала фонда «Защитники Отечества» и кадрового центра «Работа России» Пермского края. Получить полную информацию о трудоустройстве в Пермском крае и подать заявку на дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография» можно на портале «Работа России». Там доступно более 30 тысяч вакансий для жителей Пермского края.