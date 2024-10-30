Участники СВО вместе с семьями посетили ярмарку трудоустройства в Прикамье

Posted 30 октября, 05:01
Published 30 октября, 05:01
Modified 30 октября, 05:02
Updated 30 октября, 05:02
В Перми свои предложения о трудоустройстве представили такие организации, как МФЦ, компания «Тик», Свердловский районный суд Перми, «Т-плюс», АО «Протон — ПМ» и многие другие.
Один из посетителей отметил, что ярмарка предоставляет возможность взаимодействовать с разными компаниями в одном месте и подробно узнать об условиях работы.
Константин Строгий, глава пермского фонда «Защитники Отечества», заявил, что цель мероприятия — помочь ветеранам найти работу в гражданской жизни.
В дополнение к ярмарке вакансий для семей проводились творческие мастер-классы и профориентационные игры, которые способствовали лучшему пониманию различных профессий.
Важным событием ярмарки стал расширенный приём от филиала фонда «Защитники Отечества». Участники могли получить консультации по вопросам социальной поддержки, реабилитации, а также задать вопросы представителям военкомата, соцзащиты и юристам.
На мероприятии участники СВО и их семьи могли быстро решить важные вопросы — от трудоустройства до перевода студентов на бюджетное обучение в вузах. Об этом заявила Ольга Баклушина, директор кадрового центра «Работа России».
Она добавила, что в случае необходимости они готовы помочь в получении дополнительного образования для успешного трудоустройства.
Отмечается, что ярмарка вакансий для ветеранов СВО — это совместная инициатива пермского Министерства труда, филиала фонда «Защитники Отечества» и кадрового центра «Работа России» Пермского края. Получить полную информацию о трудоустройстве в Пермском крае и подать заявку на дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография» можно на портале «Работа России». Там доступно более 30 тысяч вакансий для жителей Пермского края.