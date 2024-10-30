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Posted 30 октября, 05:01

Published 30 октября, 05:01

Modified 30 октября, 05:02

Updated 30 октября, 05:02

Участники СВО вместе с семьями посетили ярмарку трудоустройства в Прикамье

Участники СВО вместе с семьями посетили ярмарку трудоустройства в Прикамье

30 октября 2024, 05:01
Фото: Министерство труда и социального развития Пермского края.
В Пермском крае состоялись ярмарки вакансий, организованные для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Мероприятие было организовано для участников СВО и членов их семей.
Фото: Министерство труда и социального развития Пермского края

В Перми свои предложения о трудоустройстве представили такие организации, как МФЦ, компания «Тик», Свердловский районный суд Перми, «Т-плюс», АО «Протон — ПМ» и многие другие.

Один из посетителей отметил, что ярмарка предоставляет возможность взаимодействовать с разными компаниями в одном месте и подробно узнать об условиях работы.

Константин Строгий, глава пермского фонда «Защитники Отечества», заявил, что цель мероприятия — помочь ветеранам найти работу в гражданской жизни.

В дополнение к ярмарке вакансий для семей проводились творческие мастер-классы и профориентационные игры, которые способствовали лучшему пониманию различных профессий.

Важным событием ярмарки стал расширенный приём от филиала фонда «Защитники Отечества». Участники могли получить консультации по вопросам социальной поддержки, реабилитации, а также задать вопросы представителям военкомата, соцзащиты и юристам.

На мероприятии участники СВО и их семьи могли быстро решить важные вопросы — от трудоустройства до перевода студентов на бюджетное обучение в вузах. Об этом заявила Ольга Баклушина, директор кадрового центра «Работа России».

Она добавила, что в случае необходимости они готовы помочь в получении дополнительного образования для успешного трудоустройства.

Отмечается, что ярмарка вакансий для ветеранов СВО — это совместная инициатива пермского Министерства труда, филиала фонда «Защитники Отечества» и кадрового центра «Работа России» Пермского края. Получить полную информацию о трудоустройстве в Пермском крае и подать заявку на дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография» можно на портале «Работа России». Там доступно более 30 тысяч вакансий для жителей Пермского края.

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