properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 03:51

Published 30 октября, 03:51

Modified 30 октября, 05:34

Updated 30 октября, 05:34

В Гремячинске Персмкого края осужденные отремонтировали пожилой женщине баню

В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню

30 октября 2024, 03:51
Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

В Гремячинске Персмкого края осужденные отремонтировали пожилой женщине баню

Они добровольно оказывают помощь пермячке с мая этого года.

В Гремячинске осужденные УФИЦ при ИК-10 починили пожилой женщине баню. Информация об этом появилась в социальной сети ГУФСИН по Пермскому краю. Пенсионерка Фархана З. написала в отделе социальной защиты заявление на помощь в смене полов в бане и обновлении тротуара к ней.

Волонтеры УФИЦ оказывают помощь женщине с мая. За это время была отремонтирована крыша, разобраны старые сараи, восстановлена пристройка, расколоты дрова и проведен свет в коридоре.

Дом старый, везде все валится. Спасибо огромное ребятам за помощь. Они очень облегчили мне жизнь. Теперь я готова к зиме, — рассказала Фархана З.

Другой пожилой пермячке осужденные помогли в обустройстве дачи. По словам Надежды П., волонтеры покрыли профнастилом крышу дома, застелили линолеум, очистили территорию дачного участка, сделали тротуар, а также переставили мебель.

Отмечается, что волонтеры оказывают помощь бесплатно и по своей инициативе. Работы проводятся в рамках воспитательной деятельности по заявкам администрации округа, территориального управления и местного отдела соцзащиты.

Начальник УФИЦ Алексей Рычков заявил, что за участие в волонтерской деятельности осужденные поощряются выходом в город, где они могут встретиться со своими близкими. В настоящий момент рассматривается идея подключения волонтеров к транспортировке маломобильных людей в Гремячинске.

Читайте также:
К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов«Почему не в „Энергию“? В Перми ремонтируют дом детского творчества „Пермячок“На Гайве рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми
#Гремячинск#Ремонт#Волонтерство#Социальная защита#Ик-10#Дача#Помощь пенсионерам#УФИЦ#Воспитательная деятельность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика