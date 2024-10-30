В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню

В Гремячинске осужденные УФИЦ при ИК-10 починили пожилой женщине баню. Информация об этом появилась в социальной сети ГУФСИН по Пермскому краю. Пенсионерка Фархана З. написала в отделе социальной защиты заявление на помощь в смене полов в бане и обновлении тротуара к ней.