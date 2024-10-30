В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню

Posted 30 октября, 03:51
Published 30 октября, 03:51
Modified 30 октября, 05:34
Updated 30 октября, 05:34
В Гремячинске осужденные УФИЦ при ИК-10 починили пожилой женщине баню. Информация об этом появилась в социальной сети ГУФСИН по Пермскому краю. Пенсионерка Фархана З. написала в отделе социальной защиты заявление на помощь в смене полов в бане и обновлении тротуара к ней.
Волонтеры УФИЦ оказывают помощь женщине с мая. За это время была отремонтирована крыша, разобраны старые сараи, восстановлена пристройка, расколоты дрова и проведен свет в коридоре.
Дом старый, везде все валится. Спасибо огромное ребятам за помощь. Они очень облегчили мне жизнь. Теперь я готова к зиме, — рассказала Фархана З.
Другой пожилой пермячке осужденные помогли в обустройстве дачи. По словам Надежды П., волонтеры покрыли профнастилом крышу дома, застелили линолеум, очистили территорию дачного участка, сделали тротуар, а также переставили мебель.
Отмечается, что волонтеры оказывают помощь бесплатно и по своей инициативе. Работы проводятся в рамках воспитательной деятельности по заявкам администрации округа, территориального управления и местного отдела соцзащиты.
Начальник УФИЦ Алексей Рычков заявил, что за участие в волонтерской деятельности осужденные поощряются выходом в город, где они могут встретиться со своими близкими. В настоящий момент рассматривается идея подключения волонтеров к транспортировке маломобильных людей в Гремячинске.