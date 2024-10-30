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Posted 30 октября, 09:58

Published 30 октября, 09:58

Modified 30 октября, 10:01

Updated 30 октября, 10:01

В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы

В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы

30 октября 2024, 09:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Женщина признала вину в получении денег от иностранцев, от нее зависело получение российского гражданства.

Сотрудницу управления по вопросам миграции полиции задержали за взятки от мигрантов, сообщили сегодня в СУ СКР по Пермскому краю. Известно, что он получил сумму не менее 140 тыс. рублей за решение вопросов, связанными с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории России.

По информации информированных собеседников, речь идет об эксперте миграционного управления из Кизела.

Как сообщают в СКР, сейчас Вторым отделом по расследованию особо важных дел расследование завершено. Эксперту управления по вопросам миграции ранее было предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере)ч. 2 ст. 290 УК РФ)

Следствием установлено, что с мая по август 2021 года специалист-эксперт миграционного пункта отделения полиции получила от взяткодателя переводами на банковские счета взятку на 140 тысяч рублей. Этот размер закон называет значительным. Действия совершались в пользу иностранных лиц действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном ею преступлении. В отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство. Как уточняют в прокуратуре, за совершение преступления эксперту по миграционному учету грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Мигранты-нелегалы#Мигранты#Взятка полицейским#Трудовые мигранты
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