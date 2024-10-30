В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы

Следствием установлено, что с мая по август 2021 года специалист-эксперт миграционного пункта отделения полиции получила от взяткодателя переводами на банковские счета взятку на 140 тысяч рублей. Этот размер закон называет значительным. Действия совершались в пользу иностранных лиц действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.