В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа

Работа «Христос» автора Владимира Беклемишева была создана в 1917 году. Скульптура находится в запасниках пермского музея с 1931 года, куда поступила из Государственного Русского музея. До этого работа дважды выставлялась в Петрограде — в 1917 на XLVI (46-й) передвижной выставке Товарищества передвижных художественных выставок, в 1922 — на 1-й выставке скульптуры в Академии художеств.