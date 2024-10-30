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Posted 30 октября, 07:57

Published 30 октября, 07:57

Modified 30 октября, 07:59

Updated 30 октября, 07:59

В Перми уникальную скульптуру Христа покажут в новом здании галереи

В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа

30 октября 2024, 07:57
Фото: Telegram-канал Аллы Платоновой.

В Перми уникальную скульптуру Христа покажут в новом здании галереи

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Галерея
Более 90 лет работа хранилась в Перми, но никогда не выставлялась в краевой столице.

В новом здании Пермской художественной галереи, находящемся на Заводе Шпагина, покажут ранее никогда не выставлявшуюся в столице Прикамья скульптуру. Об этом сообщили в группе музея «ВКонтакте». Ранее стало известно, что новое здание галереи откроется в 2025 году — срок перенесли в очередной раз.

Работа «Христос» автора Владимира Беклемишева была создана в 1917 году. Скульптура находится в запасниках пермского музея с 1931 года, куда поступила из Государственного Русского музея. До этого работа дважды выставлялась в Петрограде — в 1917 на XLVI (46-й) передвижной выставке Товарищества передвижных художественных выставок, в 1922 — на 1-й выставке скульптуры в Академии художеств.

Скульптура «Христос» выполнена членом и академиком Императорской Академии художеств, одним из ведущих мастеров конца XIX — начала XX веков. По мнению искусствоведов, работа Беклемишева является ярким образцом художественного дарования скульптора, чьи творения находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. Сейчас скульптура находится в Санкт-Петербурге на реставрации, а после восстановления ее направят в экспозицию нового здания.

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#Общество#Пермь#Галерея#Музей#Искусство#Пермская художественная галерея#Скульптура
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