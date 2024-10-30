В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа

Posted 30 октября, 07:57
Published 30 октября, 07:57
Modified 30 октября, 07:59
Updated 30 октября, 07:59
В новом здании Пермской художественной галереи, находящемся на Заводе Шпагина, покажут ранее никогда не выставлявшуюся в столице Прикамья скульптуру. Об этом сообщили в группе музея «ВКонтакте». Ранее стало известно, что новое здание галереи откроется в 2025 году — срок перенесли в очередной раз.
Работа «Христос» автора Владимира Беклемишева была создана в 1917 году. Скульптура находится в запасниках пермского музея с 1931 года, куда поступила из Государственного Русского музея. До этого работа дважды выставлялась в Петрограде — в 1917 на XLVI (46-й) передвижной выставке Товарищества передвижных художественных выставок, в 1922 — на 1-й выставке скульптуры в Академии художеств.
Скульптура «Христос» выполнена членом и академиком Императорской Академии художеств, одним из ведущих мастеров конца XIX — начала XX веков. По мнению искусствоведов, работа Беклемишева является ярким образцом художественного дарования скульптора, чьи творения находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. Сейчас скульптура находится в Санкт-Петербурге на реставрации, а после восстановления ее направят в экспозицию нового здания.