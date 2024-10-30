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Posted 30 октября, 05:36

Published 30 октября, 05:36

Modified 30 октября, 05:38

Updated 30 октября, 05:38

В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции

В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции

30 октября 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney.
Речь идет о Центре развития ребенка.

Руководство Центра развития ребенка — Детского сада № 178 расторгло договор с поставщиком мясной продукции. Во всех филиалах учреждения продукцию изъяли из оборота. Также был усилен контроль за поступающей продукцией, сообщили корреспонденту Properm.ru в администрации Перми.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и прокуратура проверили организацию питания в садике № 178 и обнаружили, что там нарушался температурный режим хранения продуктов. В отношении заведующей заведено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Главе детсада внесено представление.

Проверки организации питания в учебных заведениях проводятся в соответствии с поручением генпрокурора России Игоря Краснова. Мероприятия по выявлению нарушений проводятся при участии экспертов из региональных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС.

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#Пермь#Прокуратура#Детский сад#Взятка#Роспотребнадзор#Коррупция#Онкодиспансер#КоАП РФ#Оштрафование
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