В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции

Posted 30 октября, 05:36
Published 30 октября, 05:36
Modified 30 октября, 05:38
Updated 30 октября, 05:38
Руководство Центра развития ребенка — Детского сада № 178 расторгло договор с поставщиком мясной продукции. Во всех филиалах учреждения продукцию изъяли из оборота. Также был усилен контроль за поступающей продукцией, сообщили корреспонденту Properm.ru в администрации Перми.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и прокуратура проверили организацию питания в садике № 178 и обнаружили, что там нарушался температурный режим хранения продуктов. В отношении заведующей заведено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Главе детсада внесено представление.
Проверки организации питания в учебных заведениях проводятся в соответствии с поручением генпрокурора России Игоря Краснова. Мероприятия по выявлению нарушений проводятся при участии экспертов из региональных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС.