В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и прокуратура проверили организацию питания в садике № 178 и обнаружили, что там нарушался температурный режим хранения продуктов. В отношении заведующей заведено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Главе детсада внесено представление.