В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео

Posted 30 октября, 10:49
Published 30 октября, 10:49
Modified 30 октября, 10:51
Updated 30 октября, 10:51
В приюте «Счастливый хвост» борются за жизнь бенгальского кота по кличке Лео, которого сдали в учреждение по семейным обстоятельствам. В среднем такие коты стоят по 50 тыс. рублей. Сотрудники приюта были уверены, что животному быстро найдется хозяин. Однако этого так и не произошло.
Из-за того, что Лео был домашним котом, иммунитет ко многим заболеваниям у него не выработался. В результате он сейчас болеет циститом, ринотрахеитом, идиопатическим кератитом. На содержание кота в инфекционном стационаре уходит по 10 тыс. рублей в сутки. Кроме того, много средств и сил уходит на лечение Лео.
«Потеря обоняния означает, что Лео не чувствует запах еды и отказывается от неё. Постановка стомы и кормление через неё, останавливается перистальтика кишечника, ухудшается кровь и состояние Лео и как будто часа весов уже склонилась к тому, что Лео мы потеряем», — пишут работники приюта.
Для кота нашлись доноры крови, перистальтика начинает восстанавливаться. При этом показатели анализов не улучшаются. Приют продолжает сбор средств на лечение Лео в условиях стационара.