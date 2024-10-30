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Posted 30 октября, 10:49

Published 30 октября, 10:49

Modified 30 октября, 10:51

Updated 30 октября, 10:51

В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео

В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео

30 октября 2024, 10:49
Фото: VK Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь.
Кота сдали в приют по семейным обстоятельствам.

В приюте «Счастливый хвост» борются за жизнь бенгальского кота по кличке Лео, которого сдали в учреждение по семейным обстоятельствам. В среднем такие коты стоят по 50 тыс. рублей. Сотрудники приюта были уверены, что животному быстро найдется хозяин. Однако этого так и не произошло.

Из-за того, что Лео был домашним котом, иммунитет ко многим заболеваниям у него не выработался. В результате он сейчас болеет циститом, ринотрахеитом, идиопатическим кератитом. На содержание кота в инфекционном стационаре уходит по 10 тыс. рублей в сутки. Кроме того, много средств и сил уходит на лечение Лео.

«Потеря обоняния означает, что Лео не чувствует запах еды и отказывается от неё. Постановка стомы и кормление через неё, останавливается перистальтика кишечника, ухудшается кровь и состояние Лео и как будто часа весов уже склонилась к тому, что Лео мы потеряем», — пишут работники приюта.

Для кота нашлись доноры крови, перистальтика начинает восстанавливаться. При этом показатели анализов не улучшаются. Приют продолжает сбор средств на лечение Лео в условиях стационара.

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#Животные#Приют#Доноры крови#Лечение#Сбор средств
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