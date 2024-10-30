В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео

Из-за того, что Лео был домашним котом, иммунитет ко многим заболеваниям у него не выработался. В результате он сейчас болеет циститом, ринотрахеитом, идиопатическим кератитом. На содержание кота в инфекционном стационаре уходит по 10 тыс. рублей в сутки. Кроме того, много средств и сил уходит на лечение Лео.