В Прикамье фальшивомонетчиков интересуют банкноты самого высокого номинала

Posted 30 октября, 08:26
Published 30 октября, 08:26
Modified 30 октября, 10:09
Updated 30 октября, 10:09
За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края были обнаружены 24 поддельные банкноты. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Отделении Пермь Банка России.
Как и годом ранее, наибольшую долю подделок составили пятитысячные купюры. Их выявили 12 штук. Также обнаружено три фальшивки номиналом 2000 рублей и семь — 1000 рублей. Еще две поддельные банкноты пришлись на более низкие номиналы. Кроме этого, была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
В целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тыс. подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.
В марте управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отмечал, что уровень фальшивомонетничества снижается не только в регионе, но и по всей стране. На каждый миллион купюр, находящихся в обращении, в 2023 году пришлось только по две поддельных банкноты, в 2022 году — по четыре. Всего в минувшему году в банковской системе России выявлено 12,4 тыс. поддельных банкнот и монет.