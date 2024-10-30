В Прикамье фальшивомонетчиков интересуют банкноты самого высокого номинала

В марте управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отмечал, что уровень фальшивомонетничества снижается не только в регионе, но и по всей стране. На каждый миллион купюр, находящихся в обращении, в 2023 году пришлось только по две поддельных банкноты, в 2022 году — по четыре. Всего в минувшему году в банковской системе России выявлено 12,4 тыс. поддельных банкнот и монет.