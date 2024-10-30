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Posted 30 октября, 08:26

Published 30 октября, 08:26

Modified 30 октября, 10:09

Updated 30 октября, 10:09

За девять месяцев 2024 года в Прикамье обнаружены 24 поддельные банкноты

В Прикамье фальшивомонетчиков интересуют банкноты самого высокого номинала

30 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI.

За девять месяцев 2024 года в Прикамье обнаружены 24 поддельные банкноты

Сюжет
Банк россии
Количество поддельных купюр продолжает сокращаться.

За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края были обнаружены 24 поддельные банкноты. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Отделении Пермь Банка России.

Как и годом ранее, наибольшую долю подделок составили пятитысячные купюры. Их выявили 12 штук. Также обнаружено три фальшивки номиналом 2000 рублей и семь — 1000 рублей. Еще две поддельные банкноты пришлись на более низкие номиналы. Кроме этого, была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

В целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тыс. подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.

В марте управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отмечал, что уровень фальшивомонетничества снижается не только в регионе, но и по всей стране. На каждый миллион купюр, находящихся в обращении, в 2023 году пришлось только по две поддельных банкноты, в 2022 году — по четыре. Всего в минувшему году в банковской системе России выявлено 12,4 тыс. поддельных банкнот и монет.

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#Экономика#Фальшивомонетчество#Банк россии#Фальшивомонетчики#Фальшивые деньги
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