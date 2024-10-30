В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой

Напомним, 29 августа в одной из квартир Чусового были обнаружены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. Подозреваемого в преступлении задержали утром 31 августа. Как сообщили родственники пермячки, Бучин хотел жениться на жертве. До этого молодые люди уже были женаты. Причиной развода стало то, что он изнасиловал и убил медсестру. 1 сентября суд отправил мужчину в СИЗО до 29 октября.