В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой

Posted 30 октября, 08:17
Published 30 октября, 08:17
Modified 30 октября, 10:09
Updated 30 октября, 10:09
В Прикамье обвиняемому в убийстве мамы и ее семилетней дочери в Чусовом продлили срок содержания под стражей до 29 ноября. Об этом рассказали perm.aif.ru в Пермском гарнизонном военном суде.
Напомним, 29 августа в одной из квартир Чусового были обнаружены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. Подозреваемого в преступлении задержали утром 31 августа. Как сообщили родственники пермячки, Бучин хотел жениться на жертве. До этого молодые люди уже были женаты. Причиной развода стало то, что он изнасиловал и убил медсестру. 1 сентября суд отправил мужчину в СИЗО до 29 октября.
В понедельник, 28 октября, прошло заседание по продлению меры пресечения. Суд продлил заключение Бучина под стражей еще на месяц.