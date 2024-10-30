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Posted 30 октября, 08:17

Published 30 октября, 08:17

Modified 30 октября, 10:09

Updated 30 октября, 10:09

В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой

В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой

30 октября 2024, 08:17
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Заседание по продлению меры пресечения прошло 28 октября.

В Прикамье обвиняемому в убийстве мамы и ее семилетней дочери в Чусовом продлили срок содержания под стражей до 29 ноября. Об этом рассказали perm.aif.ru в Пермском гарнизонном военном суде.

Напомним, 29 августа в одной из квартир Чусового были обнаружены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. Подозреваемого в преступлении задержали утром 31 августа. Как сообщили родственники пермячки, Бучин хотел жениться на жертве. До этого молодые люди уже были женаты. Причиной развода стало то, что он изнасиловал и убил медсестру. 1 сентября суд отправил мужчину в СИЗО до 29 октября.

В понедельник, 28 октября, прошло заседание по продлению меры пресечения. Суд продлил заключение Бучина под стражей еще на месяц.

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#Суд#Задержание#Убийство#Хищение#Чусовой#Преступления#Меры пресечения
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