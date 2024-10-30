«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России

Posted 30 октября, 04:19
Published 30 октября, 04:19
Modified 30 октября, 04:21
Updated 30 октября, 04:21
Футбольный клуб «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России. Вчера, 29 октября, команда сыграла на выезде в Тюмени. «Амкар» крупно проиграл хозяевам, ФК «Тюмень», со счетом 3:0.
Андрей Блажко, главный тренер ФК «Амкар Пермь»:
— Сейчас даже ребятам в раздевалке сказал: за игру не стыдно, считаю, выглядели хорошо, тем более, на фоне команды ФНЛ. И подходы были, и моменты могли реализовать. В принципе то же самое, создаем, но не реализуем. Этого не хватило нам, чтобы занять первое место. Мы могли, но не получилось.
Сезон для нашей команды завершен. Ранее стало известно, что «Амкар» еще на год останется во Второй Лиге Б, так как не смог выйти в высший дивизион.