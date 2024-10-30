За трехквартальный период выручка «Почты России» выросла на 3%

Столь высокие результаты были достигнуты почтой, поскольку прибыль от почтовых услуг и от сотрудничества с маркетплейсами значительно выросла. За обозначенный срок компания получила на 10% больше дохода от доставки письменных отправлений. В частности, на 26% выросла прибыль от использования цифровой и гибридной почты. Доход от услуг, которые «Почта России» предоставляет электронным торговым площадкам, увеличился на 61%. На сегодняшний день заказы с торговых платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» выдаются в более чем 32 000 отделений почты, а с «Яндекс Маркетом» сотрудничают свыше 22 000 отделений. В прошлом месяце свыше 250 отделений «Почты России» запустили пилотные пункты выдачи заказов Wildberries. Об этом информируют Новые Известия.