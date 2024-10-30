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Posted 30 октября, 17:52

Published 30 октября, 17:52

Modified 30 октября, 17:52

Updated 30 октября, 17:52

За трехквартальный период выручка «Почты России» выросла на 3%

За трехквартальный период выручка «Почты России» выросла на 3%

30 октября 2024, 17:52
Фото: пресс-служба Почта России.
Согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, выручка «Почты России» за три квартала 2024 года выросла до 161 млрд рублей. Это на 3% превышает выручку за аналогичный период минувшего года.

Столь высокие результаты были достигнуты почтой, поскольку прибыль от почтовых услуг и от сотрудничества с маркетплейсами значительно выросла. За обозначенный срок компания получила на 10% больше дохода от доставки письменных отправлений. В частности, на 26% выросла прибыль от использования цифровой и гибридной почты. Доход от услуг, которые «Почта России» предоставляет электронным торговым площадкам, увеличился на 61%. На сегодняшний день заказы с торговых платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет» выдаются в более чем 32 000 отделений почты, а с «Яндекс Маркетом» сотрудничают свыше 22 000 отделений. В прошлом месяце свыше 250 отделений «Почты России» запустили пилотные пункты выдачи заказов Wildberries. Об этом информируют Новые Известия.

Важным направлением развития компании является повышение качества обслуживания клиентов. Удобство зон самообслуживания в более чем 1 000 почтовых отделений с апреля текущего года успели оценить уже 2 млн отправителей. Благодаря этому сервису временные затраты граждан на отправление писем и посылок сократились вдвое. Рост скорости обслуживания достигается и за счет нового сервиса QR-идентификации, который также заработал в почтовых отделениях с апреля. Его регулярно используют уже 6 млн клиентов.

С начала этого года логистический оператор вновь стал сотрудничать с еще 24 странами. Сейчас компания осуществляет почтовые перевозки в 152 государства. С августа этого года посылки и письма наложенным платежом отправляются в Армению, Беларусь, Казахстан и Молдову.

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