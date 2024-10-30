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Posted 30 октября, 09:45

Published 30 октября, 09:45

Modified 30 октября, 10:09

Updated 30 октября, 10:09

Житель Пермского края задержан полицией с килограммом гашиша

Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша

30 октября 2024, 09:45
Фото: 1MI.

Житель Пермского края задержан полицией с килограммом гашиша

Таким образом он пытался скрыть вещественные доказательства от полиции.

 

В Чернушке местного жителя задержали с килограммом гашиша. Мужчина пытался скрыть наркотики от полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Оперуполномоченные наркоконтроля и уголовного розыска отдела МВД России по Чернушинскому городскому округу, получив информацию о том, что 45-летний местный житель занимается незаконным оборотом запрещенных веществ, пришли к нему домой для проверки.

На глазах у стражей порядка мужчина передал рюкзак своему знакомому, который выкинул его с балкона, пытаясь помочь приятелю избавиться от вещественных доказательств. Однако полицейские изъяли рюкзак и обнаружили в нем 10 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в них содержится гашиш массой порядка одного килограмма.

Ранее 45-летний чернушанин был судим за распространение запрещенных веществ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 п. «г» ч. 4. ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Ранее были задержаны жители Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении в Нытвенском городском округе кустарное производство наркотиков.

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#Происшествия#Наркотики#Наркодилеры#Наркоконтроль
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