Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша

Posted 30 октября, 09:45
Published 30 октября, 09:45
Modified 30 октября, 10:09
Updated 30 октября, 10:09
В Чернушке местного жителя задержали с килограммом гашиша. Мужчина пытался скрыть наркотики от полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Оперуполномоченные наркоконтроля и уголовного розыска отдела МВД России по Чернушинскому городскому округу, получив информацию о том, что 45-летний местный житель занимается незаконным оборотом запрещенных веществ, пришли к нему домой для проверки.
На глазах у стражей порядка мужчина передал рюкзак своему знакомому, который выкинул его с балкона, пытаясь помочь приятелю избавиться от вещественных доказательств. Однако полицейские изъяли рюкзак и обнаружили в нем 10 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в них содержится гашиш массой порядка одного килограмма.
Ранее 45-летний чернушанин был судим за распространение запрещенных веществ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 п. «г» ч. 4. ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
Ранее были задержаны жители Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении в Нытвенском городском округе кустарное производство наркотиков.