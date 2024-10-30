Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша

На глазах у стражей порядка мужчина передал рюкзак своему знакомому, который выкинул его с балкона, пытаясь помочь приятелю избавиться от вещественных доказательств. Однако полицейские изъяли рюкзак и обнаружили в нем 10 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в них содержится гашиш массой порядка одного килограмма.