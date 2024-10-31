«Авито Авто» запустил собственное медиа

Алина Распопова рассказала, что около 85% аудитории ищут информацию об автомобилях онлайн, половина из них опирается на 2–4 источника — сайты объявлений и дилеров, видеоплатформы и поисковики. Теперь же, по её словам, вся необходимая информация будет собрана в одном месте. Она выразила уверенность в том, что журнал станет увлекательным и востребованным аудиторией.