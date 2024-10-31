«Авито Авто» запустил собственное медиа

Posted 31 октября, 10:30
Published 31 октября, 10:30
Modified 31 октября, 10:31
Updated 31 октября, 10:31
В «Журнале Авито Авто» будет собрана полезная для автолюбителей информация, которая включает в себя не только новости автоиндустрии, но и лайфхаки при покупке авто, статьи об истории автопроизводителей. Особенностями журнала станут собственный видеоконтент и статьи о новинках китайского авторынка, написанные сотрудниками редакции непосредственно из Китая.
Руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто» Анастасия Докучаева отмечает, что запуск журнала проходит в рамках стратегии компании, которая стремится сделать авторынок в стране понятнее и безопаснее. Она сообщила, что команда «Авито Авто» готова делиться своими знаниями об автомобилях с читателями, и выразила уверенность, что данный проект поможет пользователям разобраться в мире автомобилей.
Также в рамках презентации руководителем журнала Алексеем Бутенко и главным редактором Алиной Распоповой была представлена статистика, собранная в преддверии запуска платформы. Эксперты изучили пользовательский опыт поиска информации перед покупкой автомобиля. Данные опроса показывают, что больше половины респондентов изучают цены и сравнивают стоимость авто. 47% опрошенных также изучали особенности моделей. Наиболее популярным среди участников опроса форматом стали видеообзоры. Их выделил 61% респондентов. Также 37% указали на полезность рейтингов и обзорных статей.
При этом 31% пользователей отметили, что найти необходимую информацию было тяжело. 47% респондентов рассказали о слишком больших объемах информации, 44% указали на противоречивость отзывов, а 26% пожаловались на их отсутствие или недостоверность. Нехватку информации об автомобилях из Китая отметили 25% опрошенных.
Алина Распопова рассказала, что около 85% аудитории ищут информацию об автомобилях онлайн, половина из них опирается на 2–4 источника — сайты объявлений и дилеров, видеоплатформы и поисковики. Теперь же, по её словам, вся необходимая информация будет собрана в одном месте. Она выразила уверенность в том, что журнал станет увлекательным и востребованным аудиторией.
Также на мероприятии состоялся паблик-ток, в котором приняли участие Big Russian Boss, Стас Асафьев, Ангелина Аникеева (Блондинка Драйв) и главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Центральной темой обсуждения стало будущее российского авторынка и те изменения, которые на нем происходят. Также гости обсудили особенности китайских машин и перспективы авто из других стран в современных условиях.