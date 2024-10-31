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Posted 31 октября, 16:22

Published 31 октября, 16:22

Modified 31 октября, 16:23

Updated 31 октября, 16:23

Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО до февраля

Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО

31 октября 2024, 16:22
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы..

Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО до февраля

Как минимум до начала февраля следующего года «блогер из Куеды» будет за решеткой

Московский городской суд продлил арест блогеру «из Куеды», предпринимателю Аязу Шабутдинову, сообщает пресс-служба судов столицы.

Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Шабутдинова продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 3 февраля 2025 года.

В июне, во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении еще пяти эпизодов мошенничества. Суммарно количество дел против инфоцигана достигло 80.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

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#Общество#Суд#Сизо#Аяз Шабутдинов
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