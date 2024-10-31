Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО

Posted 31 октября, 16:22
Published 31 октября, 16:22
Modified 31 октября, 16:23
Updated 31 октября, 16:23
Московский городской суд продлил арест блогеру «из Куеды», предпринимателю Аязу Шабутдинову, сообщает пресс-служба судов столицы.
Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Шабутдинова продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 3 февраля 2025 года.
В июне, во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении еще пяти эпизодов мошенничества. Суммарно количество дел против инфоцигана достигло 80.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.