Буцаев рассказал об участии РЭО в разработке проекта закона о моратории для мусоровоз

Posted 31 октября, 13:16
Published 31 октября, 13:16
Modified 31 октября, 13:16
Updated 31 октября, 13:16
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что бункер для сбора твердых коммунальных отходов имеет значительную массу и его вес приходится на заднюю ось мусоровоза, пишет newsnn.ru. Из-за этой особенности нагрузка на заднюю ось при загрузке мусора превышает установленные значения. В результате региональным операторам приходится платить штрафы в размере от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. РЭО был привлечен к разработке проекта закона, который предусматривает введение моратория на штрафы для мусоровозов. Законопроект предполагает переходный период для создания более технически безопасного для дорожного покрытия транспорта, используемого для вывоза мусора.
Согласно федеральному закону № 257-ФЗ, перевозка делимых грузов запрещена, если их масса и нагрузка на ось превышают допустимые значения более чем на 10%.
Исследование, проведенное РЭО, показало, что для предотвращения нарушений необходимо снизить загрузку мусоровозов как минимум на 25%.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин рассказал, что полная замена мусоровозов или снижение их загрузки приведут к значительным дополнительным затратам региональных операторов, которые могут исчисляться миллиардами рублей. Это, в свою очередь, обернется повышением тарифов для населения более чем на 30% в год, что неприемлемо. В настоящее время в России для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов используется около 23,6 тысячи единиц спецтехники. Данные о них занесены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Мораторий, который вводится для мусоровозов, даст возможность Минпромторгу России провести исследование, направленное на определение наиболее эффективных моделей мусоровозов. Эти транспортные средства должны быть не только экономически эффективными для вывоза ТКО, но и безопасными для дорожного покрытия. По итогам исследования запустят программу по замене мусоровозов.
Региональные операторы уже могут приступать к анализу своего автопарка, устанавливать осевые датчики для контроля нагрузки и создавать перегрузочные станции, чтобы снизить нагрузку на дороги.