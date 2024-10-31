Буцаев рассказал об участии РЭО в разработке проекта закона о моратории для мусоровоз

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин рассказал, что полная замена мусоровозов или снижение их загрузки приведут к значительным дополнительным затратам региональных операторов, которые могут исчисляться миллиардами рублей. Это, в свою очередь, обернется повышением тарифов для населения более чем на 30% в год, что неприемлемо. В настоящее время в России для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов используется около 23,6 тысячи единиц спецтехники. Данные о них занесены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).