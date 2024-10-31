Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

На «Вайлдберриз» распродажа тоже уже идет. Она также продлится до 14 ноября. Но самые большие скидки — до 90% — обещают в период с 11 по 14 ноября. Их размер варьируется в зависимости от категории: до 50% на электронику (до 60% в период с 11-го по 14-е) и игрушки. Скидки до 60% — на мебель, товары для дома и кухонную технику. До 70% — на косметику. До 80% — на одежду и обувь.