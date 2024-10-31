Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

Posted 31 октября, 10:59
Published 31 октября, 10:59
Modified 31 октября, 11:00
Updated 31 октября, 11:00
В ноябре ожидаются сразу две большие распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Коллеги из «Новых известий» рассказали, когда они проходят, можно ли в реальности купить товары со скидкой в 90% и как не попасться на хитрые трюки продавцов, выставляющих их по завышенной цене.
Распродажа «11.11»
Тотальная распродажа товаров 11 ноября пришла к нам из Китая. В начале 90-х китайские студенты закатили холостяцкую вечеринку в знак протеста против давления общества жениться как можно скорее. С тех пор в стране начали отмечать День холостяка — время, когда можно побаловать себя любимого подарками.
Позже идею подхватил основатель AliExpress и запустил в этот день тотальную распродажу товаров. Стратегия сработала. За день китайский маркетплейс продал миллиарды товаров. В 2023-м, например, выручка от продаж достигла 277,6 млрд юаней — 3,78 трлн рублей.
В России распродажа «11.11», как правило, стартует за несколько дней до 11 ноября и длится еще несколько дней после. Но на некоторых маркетплейсах она уже началась. Например, на «Озоне». На нем уже представлены товары со скидками в честь первой осенней распродажи. Она продлится до 14 ноября. Обещают дисконт до 85%.
На «Вайлдберриз» распродажа тоже уже идет. Она также продлится до 14 ноября. Но самые большие скидки — до 90% — обещают в период с 11 по 14 ноября. Их размер варьируется в зависимости от категории: до 50% на электронику (до 60% в период с 11-го по 14-е) и игрушки. Скидки до 60% — на мебель, товары для дома и кухонную технику. До 70% — на косметику. До 80% — на одежду и обувь.
На «Мегамаркете» распродажа «11.11» называется «Зеленый день» и длится, как в Китае, только сутки — с 11 по 12 ноября. Для владельцев подписки «Прайм» от «Сбера» распродажа начнется раньше — с 7 ноября. Также обещают повышенный кешбэк до 65%.
На «Яндекс Маркете» распродажа начнется 1 ноября и продлится до 13 ноября. Но самые выгодные предложения обещают именно в День холостяка — 11.11. Также площадка подготовила ряд промокодов на дополнительные скидки для новых клиентов (15%) и на повторные заказы (300 рублей).
Помимо маркетплейсов, распродажу товаров к 11 ноября объявили также некоторые магазины косметики, одежды и бытовой техники. Но основная в этих сегментах запланирована в конце месяца, когда начнется «Черная пятница».
«Черная пятница»
«Черная пятница» начнется в конце ноября. Это второй этап осенних распродаж в России.
Зародилась традиция в США. Глобальную распродажу товаров проводят на следующий день после Дня благодарения. Причем интересно, что идею подкинули «законы рынка»: продавцы пытались компенсировать потери от длинных ноябрьских выходных и распродавали товары со скидкой. Традиция прижилась.
Но, в отличие от России, в США это реальные скидки. Ни о каких 80-90% речи, конечно же, не идет. Самая большая — 35%. С таким дисконтом можно купить игрушки — весьма востребованный товар с учетом приближающегося Рождества в стране. На электронику скидки не более 30%, на одежду — до 25%, а на мебель — и вовсе около 10%.
В России «Черная пятница» стартует, как и в США, в последнюю пятницу ноября. Она выпадает на 29-е число. На маркетплейсах официальный старт распродажи запланирован на 29 ноября в 00:00 часов. Завершение — 30 ноября в полночь. Но некоторые магазины могут начать распродажу на несколько дней раньше и продлить ее на выходные, чтобы продать как можно больше товаров в этот период.
Когда начнется «Черная пятница» в РФ в 2024 году?
«Озон» — 29 ноября в 00:00 часов.
«Вайлдберриз» — с 16 по 27 ноября.
«Мегамаркет» — с 13 по 30 ноября.
«М.Видео — Эльдорадо» — до 2 декабря.
«Ламода» — с 1 по 26 ноября.
«Спортмастер» — с 23 по 30 ноября.
«Рив Гош» — 29–30 ноября.
«Летуаль» — с 1 ноября по 1 декабря.
«Золотое яблоко» — с 1 по 30 ноября.
Впрочем, многие магазины еще не объявили сроков проведения акции «Черная пятница».
Как купить товар в период распродаж с максимальной скидкой?
Чтобы день распродаж не превратился в день дурака, маркетплейсы составили ряд рекомендаций для пользователей, как получить реальные скидки в период тотальных распродаж.
Совет первый — отслеживать стоимость товара
Причем делать это желательно не накануне распродажи и в дни ее проведения, а хотя бы за месяц до этого, чтобы понимать реальную цену товара. Скидка в 50-70% не всегда соответствует реальности, если до этого продавец увеличил цену в 1,5 раза.
Есть даже специальные программы, которые помогают отслеживать изменение цен на маркетплейсах.
Совет второй — сравнивать цены в разных магазинах
Цены и размер скидки на одни и те же товары могут отличаться. Причем как на разных маркетплейсах, так и внутри одного, но у разных продавцов.
Проверить, выгодно ли предложение, можно и на самом маркетплейсе. Под некоторыми товарами на «Озоне», например, есть указание реального процента снижения цены за последний месяц.
Совет третий — поискать купоны и промокоды
Их может предоставить сам продавец в карточке товара, если покупаете на маркетплейсе. Также купоны можно найти в поисковике и на официальных страницах магазинов в соцсетях. Купоны и промокоды могут снизить стоимость товара на определенный процент или на фиксированную сумму в рублях.
Чтобы защититься от импульсивных покупок «очень важных товаров» в период распродаж, составьте заранее список того, что вам действительно нужно. Установите лимит трат — сумму, которую вы безболезненно можете потратить в период «больших скидок». В противном случае рискуете спустить всю зарплату на очередную, но очень нужную безделушку.