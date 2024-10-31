Глава Сивинского округа ушел в отставку

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы депутаты должны объявить в ноябре. Юрий Кабанов родился 8 ноября 1964 года, закончил Пермский сельскохозяйственный институт. Четыре раза избирался главой Сивинского муниципального района — в 2000, 2005, 2010 и 2016 годах. Занимал должность главы Сивинского округа в 2020 году.