Глава Сивинского округа ушел в отставку

Posted 31 октября, 10:16
Published 31 октября, 10:16
Modified 31 октября, 10:22
Updated 31 октября, 10:22
Депутаты Думы Сивинского муниципального округа депутаты приняли отставку главы округа Юрия Кабанова, сообщает Telegram-канал «На местах». Исполняющим обязанности главы на время проведения конкурсных процедур назначен замглавы округа, начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов.
Конкурс по отбору кандидатов на должность главы депутаты должны объявить в ноябре. Юрий Кабанов родился 8 ноября 1964 года, закончил Пермский сельскохозяйственный институт. Четыре раза избирался главой Сивинского муниципального района — в 2000, 2005, 2010 и 2016 годах. Занимал должность главы Сивинского округа в 2020 году.