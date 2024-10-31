ХК «Молот» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера

Posted 31 октября, 04:51
Published 31 октября, 04:51
Modified 31 октября, 06:03
Updated 31 октября, 06:03
Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал третью победу подряд под руководством недавно назначенного главного тренера Евгения Попихина. Вчера, 30 октября, напряженный домашний матч с «Нефтяником» из Альметьевска завершился со счетом 2:1.
Авторами шайб стали Александр Волков и Игорь Зенчиков. Следующая игра пройдет тоже на домашнем льду в пятницу, 1 ноября, в 19:00 против ХК «Барс» из Казани.
Евгений Попихин, главный тренер «Молота»:
— Большое спасибо нашим болельщикам, сегодня уже было гораздо лучше. Я слышал, что Пермь одна из самых хоккейных держав и городов, поэтому ждем еще больше зрителей, приглашаем на хороший хоккей.
Хоккей был хорошего качества, приличный соперник, в прошлом году не зря они выиграли Кубок Петрова. Поэтому игра была напряженная. Ребята потерпели сегодня, самое главное потерпели и выиграли важный матч. Всех с победой! Отличные два очка.
Ранее «Молот» выиграл матч с «Олимпией» (4:3) и «Ижевском» (2:7), прервав серию поражений. О назначении нового главного тренера команды стало известно две недели назад.