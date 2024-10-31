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Posted 31 октября, 04:51

Published 31 октября, 04:51

Modified 31 октября, 06:03

Updated 31 октября, 06:03

ХК «Молот» на домашнем льду в Перми обыграл альметьевский «Нефтяник»

ХК «Молот» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера

31 октября 2024, 04:51
Фото: пресс-служба ХК «Молот».

ХК «Молот» на домашнем льду в Перми обыграл альметьевский «Нефтяник»

Следующий матч, с казанским «Барсом», состоится завтра.

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал третью победу подряд под руководством недавно назначенного главного тренера Евгения Попихина. Вчера, 30 октября, напряженный домашний матч с «Нефтяником» из Альметьевска завершился со счетом 2:1.

Авторами шайб стали Александр Волков и Игорь Зенчиков. Следующая игра пройдет тоже на домашнем льду в пятницу, 1 ноября, в 19:00 против ХК «Барс» из Казани.

Евгений Попихин, главный тренер «Молота»:

— Большое спасибо нашим болельщикам, сегодня уже было гораздо лучше. Я слышал, что Пермь одна из самых хоккейных держав и городов, поэтому ждем еще больше зрителей, приглашаем на хороший хоккей.
Хоккей был хорошего качества, приличный соперник, в прошлом году не зря они выиграли Кубок Петрова. Поэтому игра была напряженная. Ребята потерпели сегодня, самое главное потерпели и выиграли важный матч. Всех с победой! Отличные два очка.

Ранее «Молот» выиграл матч с «Олимпией» (4:3) и «Ижевском» (2:7), прервав серию поражений. О назначении нового главного тренера команды стало известно две недели назад.

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#Спорт#Пермь#Молот#Хк молот
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