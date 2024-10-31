Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции

Posted 31 октября, 05:24
Published 31 октября, 05:24
Modified 31 октября, 06:19
Updated 31 октября, 06:19
Прокуратура Перми подозревает музей современного искусства PERMM в конфликте интересов. Надзорный орган выявил факт заключения учреждением нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем.
Министерство культуры Пермского края усмотрело в ситуации конфликт интересов и не согласовало данные сделки. По итогам проверки городской прокурор обратился в суд с иском о признании заключенных договоров недействительными. Он потребовал вернуть в бюджет выплаченные по сделкам денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей.
Иск прокурора находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Перми. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ситуация взята на контроль надзорного органа.
Корреспондент портала Properm.ru связался с директором музея Наилей Аллахвердиевой, она сообщила, что еще не видела информации от пресс-службы прокуратуры. Данные об исковом заявлении руководство PERMM пока не получило.