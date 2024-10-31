properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 05:24

Published 31 октября, 05:24

Modified 31 октября, 06:19

Updated 31 октября, 06:19

Прокуратура подозревает PERMM в конфликте интересов при заключении договоров

Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции

31 октября 2024, 05:24
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Прокуратура подозревает PERMM в конфликте интересов при заключении договоров

Сюжет
Permm
Иск прокуратуры находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

Прокуратура Перми подозревает музей современного искусства PERMM в конфликте интересов. Надзорный орган выявил факт заключения учреждением нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем.

Министерство культуры Пермского края усмотрело в ситуации конфликт интересов и не согласовало данные сделки. По итогам проверки городской прокурор обратился в суд с иском о признании заключенных договоров недействительными. Он потребовал вернуть в бюджет выплаченные по сделкам денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей.

Иск прокурора находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Перми. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ситуация взята на контроль надзорного органа.

Корреспондент портала Properm.ru связался с директором музея Наилей Аллахвердиевой, она сообщила, что еще не видела информации от пресс-службы прокуратуры. Данные об исковом заявлении руководство PERMM пока не получило.

Читайте также:
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению судаВ Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукцииПриговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили
#Суд#Пермь#Permm#Прокуратура#Музей#Коррупция#Музей современного искусства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика