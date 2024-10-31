На FutureMed 2024 обсудили перспективы применения ИИ в медицинской отрасли

Posted 31 октября, 18:33
Published 31 октября, 18:33
Modified 31 октября, 18:34
Updated 31 октября, 18:34
Эксперты, выступавшие на конференции, заявляли, что в качестве основного элемента системы здравоохранения по-прежнему выступает человек, а именно врач.
Организатором события, в ходе которого прозвучало 24 выступления специалистов в области медицинской науки, здравоохранения и технологий, стала компания «ИНВИТРО». Во время первого блока спикеры обсудили новые актуальные векторы развития медицины. Эксперты подчеркнули, что по мере развития ассистивных технологий перед людьми с ограниченными возможностями откроются новые пути к управлению собственным здоровьем. Об этом сообщает 56orb.ru.
В числе прочего специалисты поставили на обсуждение вопросы персонализации медуслуг. По информации, озвученной гендиректором ИНВИТРО Юрием Леоновым, в течение двух-трех ближайших лет пациентам начнут предоставлять персонифицированные рекомендации на базе больших данных. Уже в будущем году от россиян поступит свыше 25 миллионов обращений, будет выполнено 150 миллионов тестов, при корректной интерпретации отклонений в которых каждая целевая группа пациентов получит персонифицированные рекомендации.
В перечень главных тем обсуждения вошла проблема супербактерий и устойчивости к антибиотикам. По словам сотрудника «ИНВИТРО-Сибирь», врача-инфекциониста Андрея Позднякова, повышение резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам стало настоящей угрозой для миллионов людей. Эксперт подтвердил, что лечение состояний, вызванных такими формами бактерий, может осуществляться с помощью бактериофагов и иных методов. Однако жесткие регламенты на применение антибиотиков должны быть введены в любом случае.
В завершающем конференцию блоке «Война за пациентов» были затронуты правовые и этические аспекты применения ИИ в отрасли здравоохранения. Согласно заявлению Ильи Тупицына, директора по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО, ИИ может применяться «вокруг врача и для врача» — в частности, для обработки данных. Тем не менее во избежание возможных рисков решения должен принимать специалист. Ответственность за постановку диагноза и лечение несет исключительно врач.
FutureMed 2024 продемонстрировала, что медицина будущего не допускает полного замещения врача вопреки быстрому развитию искусственного интеллекта и других новых технологий.