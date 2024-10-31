На FutureMed 2024 обсудили перспективы применения ИИ в медицинской отрасли

В числе прочего специалисты поставили на обсуждение вопросы персонализации медуслуг. По информации, озвученной гендиректором ИНВИТРО Юрием Леоновым, в течение двух-трех ближайших лет пациентам начнут предоставлять персонифицированные рекомендации на базе больших данных. Уже в будущем году от россиян поступит свыше 25 миллионов обращений, будет выполнено 150 миллионов тестов, при корректной интерпретации отклонений в которых каждая целевая группа пациентов получит персонифицированные рекомендации.