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Posted 31 октября, 10:24

Published 31 октября, 10:24

Modified 31 октября, 10:26

Updated 31 октября, 10:26

В Пермском крае 30 октября в Березниках на пожаре погиб мужчина

На пожаре в Березниках погиб мужчина

31 октября 2024, 10:24
Фото: МЧС Прикамья.

В Пермском крае 30 октября в Березниках на пожаре погиб мужчина

В подвале дома горел мусор.

Вчера, 30 октября, на пожаре в Березниках погиб мужчина. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам в 21:01, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

На место приехали 15 спасателей и три единицы пожарной техники. Оказалось, что в подвале дома загорелся бытовой мусор.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Локализовали горение в 21:18, потушили — в 21:20. Идет проверка, причина возгорания устанавливается.

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#Пожар#Березники#Спасатели#Прикамье#Возгорание#Горение#Пресс-служба
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