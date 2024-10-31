Площадь пожара составила 30 кв. м. Локализовали горение в 21:18, потушили — в 21:20. Идет проверка, причина возгорания устанавливается.

На место приехали 15 спасателей и три единицы пожарной техники. Оказалось, что в подвале дома загорелся бытовой мусор.

Вчера, 30 октября, на пожаре в Березниках погиб мужчина . Сигнал о возгорании поступил экстренным службам в 21:01, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

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