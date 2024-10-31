Posted 31 октября, 10:24
Published 31 октября, 10:24
Modified 31 октября, 10:26
Updated 31 октября, 10:26
Вчера, 30 октября, на пожаре в Березниках погиб мужчина. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам в 21:01, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
На место приехали 15 спасателей и три единицы пожарной техники. Оказалось, что в подвале дома загорелся бытовой мусор.
Площадь пожара составила 30 кв. м. Локализовали горение в 21:18, потушили — в 21:20. Идет проверка, причина возгорания устанавливается.