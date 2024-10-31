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Posted 31 октября, 09:34

Published 31 октября, 09:34

Modified 31 октября, 09:36

Updated 31 октября, 09:36

На территории бывшей инфекционной больницы в Перми взяли пробы почвы

На территории бывшей инфекционной больницы в Перми взяли пробы почвы

31 октября 2024, 09:34
Фото: из группы «Спасти Инфекционный сквер».
Редакции Properm.ru стали известны подробности о будущем территории, где может разместиться сквер, прозванный в народе «Инфекционным», так как на этом месте последние десятилетия размещались корпуса краевой инфекционной больницы.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края, проект по обустройству сквера в периметре улиц Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева будет реализован на средства регионального бюджета. Необходимое финансирование для строительства предусмотрено в Адресной инвестиционной программе.

Проектированием и последующим обустройством сквера занимается Министерство транспорта Пермского края в рамках реализации общей концепции строительства дорожной развязки на площади у Колхозного рынка и подходов прилегающих к ней улиц.

Строительство сквера — это первый этап работ по строительству транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, Революции, Пушкина и Попова с подходами.

Существует концепция создания сквера, ведется разработка проектной документации по его строительству. Одновременно проходят инженерные изыскания. Они в том числе покажут, нужно ли проводить рекультивацию участка — с учетом того, что много десятилетий здесь находилась инфекционная больница. Пробы отобраны, ожидаются результаты.

В сквере разместят места для отдыха, детскую игровую зону, площадку для проведения массовых мероприятий, цветники и много зелени. Кроме того, в квартале находится здание со статусом объект культурного наследия регионального значения (Пушкина, 96, «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер»). Его также планируется привести в порядок и приспособить под новые цели.

По данным Properm.ru, работы по обустройству сквера начнутся уже весной 2025 года.

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#Медицина#Сквер#Инфекционная больница#Инфекционка#Инфекционный сквер
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