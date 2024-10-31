На территории бывшей инфекционной больницы в Перми взяли пробы почвы

В сквере разместят места для отдыха, детскую игровую зону, площадку для проведения массовых мероприятий, цветники и много зелени. Кроме того, в квартале находится здание со статусом объект культурного наследия регионального значения (Пушкина, 96, «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер»). Его также планируется привести в порядок и приспособить под новые цели.