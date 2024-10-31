На территории бывшей инфекционной больницы в Перми взяли пробы почвы

Posted 31 октября, 09:34
Published 31 октября, 09:34
Modified 31 октября, 09:36
Updated 31 октября, 09:36
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края, проект по обустройству сквера в периметре улиц Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева будет реализован на средства регионального бюджета. Необходимое финансирование для строительства предусмотрено в Адресной инвестиционной программе.
Проектированием и последующим обустройством сквера занимается Министерство транспорта Пермского края в рамках реализации общей концепции строительства дорожной развязки на площади у Колхозного рынка и подходов прилегающих к ней улиц.
Строительство сквера — это первый этап работ по строительству транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, Революции, Пушкина и Попова с подходами.
Существует концепция создания сквера, ведется разработка проектной документации по его строительству. Одновременно проходят инженерные изыскания. Они в том числе покажут, нужно ли проводить рекультивацию участка — с учетом того, что много десятилетий здесь находилась инфекционная больница. Пробы отобраны, ожидаются результаты.
В сквере разместят места для отдыха, детскую игровую зону, площадку для проведения массовых мероприятий, цветники и много зелени. Кроме того, в квартале находится здание со статусом объект культурного наследия регионального значения (Пушкина, 96, «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер»). Его также планируется привести в порядок и приспособить под новые цели.
По данным Properm.ru, работы по обустройству сквера начнутся уже весной 2025 года.