От причала Речного вокзала в Перми в этом сезоне отплыли более 200 тысяч пассажиров

Posted 31 октября, 13:33
Published 31 октября, 13:33
Modified 31 октября, 13:34
Updated 31 октября, 13:34
За сезон пассажирский причал пермского Речного вокзала обслужил свыше 200 тысяч пассажиров, а количество заходов круизных судов увеличилось до 277. Такие итоги навигации 2024 года обнародовал краевой минтранс.
Выделили в ведомстве и главные события этого водного сезона:
В октябре в Перми завершилась навигация электрокатамарана «Экоходъ-2» по маршруту «Пермь I — Закамск — Пермь I». За три месяца курсирования судна состоялось 52 круговых рейса, было перевезено свыше 6,6 тыс. пассажиров.
Кроме регулярных рейсов, «Экоходъ-2» выполнял и экскурсионно-прогулочные, в ходе которых принял на борт более 26 тыс. человек.