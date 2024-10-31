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Posted 31 октября, 13:33

Published 31 октября, 13:33

Modified 31 октября, 13:34

Updated 31 октября, 13:34

В Перми обнародовали итоги навигации-2024

От причала Речного вокзала в Перми в этом сезоне отплыли более 200 тысяч пассажиров

31 октября 2024, 13:33
Фото: properm.ru.

В Перми обнародовали итоги навигации-2024

Сюжет
Пермская езда
Количество заходов круизных судов в Пермь увеличилось до 277.

За сезон пассажирский причал пермского Речного вокзала обслужил свыше 200 тысяч пассажиров, а количество заходов круизных судов увеличилось до 277. Такие итоги навигации 2024 года обнародовал краевой минтранс.

Выделили в ведомстве и главные события этого водного сезона:

  • запущено курсирование электросудна «Экоходъ-2», который ходит до Закамска, а также на туристических маршрутах;
  • обустроены новые модульные причалы в Перми и Закамске, которые будут хранится до следующей навигации в компании «Пермская судоверфь».
  • перевезено свыше 75 тыс. пассажиров на транспортных маршрутах.

В октябре в Перми завершилась навигация электрокатамарана «Экоходъ-2» по маршруту «Пермь I — Закамск — Пермь I». За три месяца курсирования судна состоялось 52 круговых рейса, было перевезено свыше 6,6 тыс. пассажиров.

Кроме регулярных рейсов, «Экоходъ-2» выполнял и экскурсионно-прогулочные, в ходе которых принял на борт более 26 тыс. человек.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Водный транспорт#Навигация
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