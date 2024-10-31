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Posted 31 октября, 04:21

Published 31 октября, 04:21

Modified 31 октября, 08:11

Updated 31 октября, 08:11

Сотрудники СУ СК по Пермскому краю поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

Пермские следователи поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

31 октября 2024, 04:21
Фото: СУ СК по Пермскому краю.

Сотрудники СУ СК по Пермскому краю поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

Дмитрий Нестеров отметил свой 100-летний юбилей 30 октября.

Вчера, 30 октября, в Перми сотрудники СУ СК по Пермскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Нестерова со 100-летним юбилеем. Об этом сообщается в социальной сети ведомства.

В 17 лет мужчина попал на передовую, в отдельный батальон Донского флота, приняв участие в Сталинградской битве. После освобождения Сталинграда батальон ветерана занимался поиском и ликвидацией вражеских складов с боевыми снарядами. В ноябре 1944 года его направили на выполнение поставленных задач в Румынию.

Демобилизовался пермяк в апреле 1947 года, после чего работал на различных заводах Перми, был внештатным корреспондентом разных изданий, на пенсию вышел в 1991 году. Дмитрий Егорович награжден большим количеством государственных медалей. Следователи подарили ветерану подарок, а также пожелали счастья, здоровья и долголетия.

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