Пермские следователи поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

В 17 лет мужчина попал на передовую, в отдельный батальон Донского флота, приняв участие в Сталинградской битве. После освобождения Сталинграда батальон ветерана занимался поиском и ликвидацией вражеских складов с боевыми снарядами. В ноябре 1944 года его направили на выполнение поставленных задач в Румынию.