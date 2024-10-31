Пермские следователи поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

Posted 31 октября, 04:21
Published 31 октября, 04:21
Modified 31 октября, 08:11
Updated 31 октября, 08:11
Вчера, 30 октября, в Перми сотрудники СУ СК по Пермскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Нестерова со 100-летним юбилеем. Об этом сообщается в социальной сети ведомства.
В 17 лет мужчина попал на передовую, в отдельный батальон Донского флота, приняв участие в Сталинградской битве. После освобождения Сталинграда батальон ветерана занимался поиском и ликвидацией вражеских складов с боевыми снарядами. В ноябре 1944 года его направили на выполнение поставленных задач в Румынию.
Демобилизовался пермяк в апреле 1947 года, после чего работал на различных заводах Перми, был внештатным корреспондентом разных изданий, на пенсию вышел в 1991 году. Дмитрий Егорович награжден большим количеством государственных медалей. Следователи подарили ветерану подарок, а также пожелали счастья, здоровья и долголетия.