Пермский цирковой коллектив взял Гран-при фестиваля-конкурса

Они представили свои номера экспертному жюри, в состав которого вошли профессионалы циркового искусства. Как отметила Валентина Савина, заслуженный работник культуры РФ, оценить творческие номера бывает непросто, но для этого есть понятные критерии: «Мы оцениваем современность, музыкальное оформление, костюмы, реквизит для номера, техническое исполнение, трюковую наполняемость и, конечно, актерское мастерство. Для творческих ребят фестиваль и выступление перед публикой — важные события, где главное — опыт, который они получат».