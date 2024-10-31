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Posted 31 октября, 04:00

Published 31 октября, 04:00

Modified 31 октября, 04:00

Updated 31 октября, 04:00

Пермский цирковой коллектив взял Гран-при фестиваля-конкурса

Пермский цирковой коллектив взял Гран-при фестиваля-конкурса

31 октября 2024, 04:00
Фото: Цирк Гала концерт.
С 23 по 25 октября в Перми проходил очный этап фестиваля. В нем приняли участие творческие коллективы из 15 регионов России.

В Год семьи VI Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов стал одним из флагманов программы. В этом году он впервые прошел на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова (ул. Кировоградская, 26).

Традиционно, фестиваль прошел в два этапа: заочный и очный. Для очного в Пермь на конкурсные дни 23 и 24 октября были приглашены 26 творческих коллективов. Географию конкурса представили юные артисты из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Самары, Ульяновска, Пскова, Барнаула, Волгограда, Вологды и Сарапула, а также городов Московской, Челябинской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и, конечно же, Пермского края.

Они представили свои номера экспертному жюри, в состав которого вошли профессионалы циркового искусства. Как отметила Валентина Савина, заслуженный работник культуры РФ, оценить творческие номера бывает непросто, но для этого есть понятные критерии: «Мы оцениваем современность, музыкальное оформление, костюмы, реквизит для номера, техническое исполнение, трюковую наполняемость и, конечно, актерское мастерство. Для творческих ребят фестиваль и выступление перед публикой — важные события, где главное — опыт, который они получат».

Избранные работы представили 25 октября во время Гала-шоу фестиваля перед полным залом зрителей — 700 человек! Председатель жюри, народный артист РФ Аскольд Запашный отметил традиционно высокий уровень участников: «Есть талантливые ребята, есть талантливые руководители, постановщики, для нас, профессионалов, любительский цирк — это такой фундамент и подспорье для будущего, которое, по сути, определяет то, в котором направлении мы можем двигаться в ближайшее десятилетие».

По итогам всех испытаний Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса получили пермские ребята из народного цирка «Молодость». Номер «Кукольный домик» покорил сердца зрителей и признанных мастеров циркового искусства. Также дипломами и званиями лауреатов были награждены участники 40 коллективов. Призовые места распределились следующим образом:

Дипломант 3 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Детский цирковой коллектив «Сияние», номер «Пиратка», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь

— в жанре «Эквилибристика»:

Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Париж в моем сердце», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Ульяновск

— в жанре «Акробатика»:

Народный цирковой коллектив «Арена Дружбы», номер «Карнавал», жанр «Акробатика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Чайковский;

Образцовый эстрадно-акробатический коллектив «Вдохновение», номер «Акробаты на стульях „Домик для поросят“, жанр „Акробатика“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Челябинск.

Дипломант 2 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Цирковая студия «Багира», номер «Детство…», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (младшая), г. Миасс;

— в жанре «Эквилибристика»:

Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Дыхание души», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Ульяновск

— в жанре «Акробатика»:

Народный цирк «Романтики», номер «Противостояние», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Кушва.

Дипломант 1 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Небо славян», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Москва;

Образцовый коллектив любительского художественного творчества «Эстрадно-цирковая студия „Сказочный мир“, номер „Лети русская душа“, жанр „Воздушная гимнастика“, возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Тюмень

— в жанре «Эквилибристика»:

Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Народный цирковой коллектив „Грация“, номер „Парный эквилибр „Шляпа“, жанр „Эквилибристика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь;

Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Нашествие осьминога», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Москва

— в жанре «Акробатика»:

Цирковой коллектив «Пируэт», номер «Калейдоскоп», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Пермь.

Лауреат 3 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Центр циркового искусства «Воздушный проект», номер «Белая березонька», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Тула;

Образцовый коллектив любительского художественного творчества «Эстрадно-цирковая студия „Сказочный мир“, номер „Ой, девчонки!“, жанр „Воздушная гимнастика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Тюмень;

Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК им. С. М. Кирова, номер «Гимнастка в кольце», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь

— в жанре «Эквилибристика»:

Цирковая студия «Жар-птица», номер «Мелодия моей луны», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Новокузнецк

— в жанре «Акробатика»:

Цирковая студия «Багира», номер «Привидение», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Миасс

— в жанре «Жонглирование»:

Цирк «Маугли», номер «Групповые жонглеры „Медовый бунт“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Вологда.

Лауреат 2 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Цирковая студия «Багира», номер «Тая-верит!», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Миасс

Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Месяц май», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Москва;

Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Мэри Поппинс», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь

— в жанре «Эквилибристика»:

Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Пьеро», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Пермь;

Образцовый детский коллектив Алтайского края цирковая студия «Арлекино», номер «Поляница», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Барнаул.

Заслуженный цирковой коллектив «Юность», номер «Групповой эквилибр „Скорпионы“, жанр „Эквилибристика“, возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Урай

— в жанре «Акробатика»:

Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Кимбата Потатоки», жанр «Акробатика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Ульяновск;

Образцовая цирковая студия «Романтика», номер «Пламя», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Сарапул

— в жанре «Жонглирование»:

Народный коллектив циркового искусства «Орхидея», номер «Русская задоринка», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Ульяновск;

Цирковой коллектив «Пируэт», номер «Хула-хупы», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь;

Заслуженный цирковой коллектив «Юность», номер «Групповые жонглеры на моноциклах „Байкстайл“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Урай.

Лауреат 1 степени:

— в жанре «Воздушная гимнастика»:

Центр циркового искусства «Воздушный проект», номер «Цветение сакуры», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Тула

Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК им. С. М. Кирова, номер «Гимнастка на полотнах», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя),

г. Пермь;

Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Любовь в моем сердце», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (средняя), г. Москва

— в жанре «Эквилибристика»:

Образцовый детский коллектив Алтайского края цирковая студия «Арлекино», номер «Мечта», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Барнаул;

Цирковая студия «Сириус», номер «Исцеление силой», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Самара;

Народный коллектив цирковая студия «Арена», номер «Соло эквилибр», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Заречный;

Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Дерево жизни», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Пермь

— в жанре «Акробатика»:

Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Народный цирковой коллектив „Грация“, номер „Акробатическое трио“, жанр „Акробатика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь;

Образцовый коллектив эстрадно-цирковая студия «Дебют», номер «Крутые виражи», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Челябинск

— в жанре «Жонглирование»:

Образцовый детский коллектив Кузбасса цирковая студия «Колибри», номер «Швейные делишки», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя),

г. Новокузнецк;

Образцовый цирковой коллектив «Браво» МУК ДК «Октябрь», номер «Русская рать», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Подольск;

Народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк», номер «Антипод „Ярмарка“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Псков

Событие организовано «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края. Генеральный информационный партнер — Интернет-СМИ 59.ru. Партнер фестиваля — компания «Демидыч».

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