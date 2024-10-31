Пермский цирковой коллектив взял Гран-при фестиваля-конкурса

Posted 31 октября, 04:00
Published 31 октября, 04:00
Modified 31 октября, 04:00
Updated 31 октября, 04:00
В Год семьи VI Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов стал одним из флагманов программы. В этом году он впервые прошел на сцене Пермского городского дворца культуры имени С. М. Кирова (ул. Кировоградская, 26).
Традиционно, фестиваль прошел в два этапа: заочный и очный. Для очного в Пермь на конкурсные дни 23 и 24 октября были приглашены 26 творческих коллективов. Географию конкурса представили юные артисты из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Самары, Ульяновска, Пскова, Барнаула, Волгограда, Вологды и Сарапула, а также городов Московской, Челябинской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и, конечно же, Пермского края.
Они представили свои номера экспертному жюри, в состав которого вошли профессионалы циркового искусства. Как отметила Валентина Савина, заслуженный работник культуры РФ, оценить творческие номера бывает непросто, но для этого есть понятные критерии: «Мы оцениваем современность, музыкальное оформление, костюмы, реквизит для номера, техническое исполнение, трюковую наполняемость и, конечно, актерское мастерство. Для творческих ребят фестиваль и выступление перед публикой — важные события, где главное — опыт, который они получат».
Избранные работы представили 25 октября во время Гала-шоу фестиваля перед полным залом зрителей — 700 человек! Председатель жюри, народный артист РФ Аскольд Запашный отметил традиционно высокий уровень участников: «Есть талантливые ребята, есть талантливые руководители, постановщики, для нас, профессионалов, любительский цирк — это такой фундамент и подспорье для будущего, которое, по сути, определяет то, в котором направлении мы можем двигаться в ближайшее десятилетие».
По итогам всех испытаний Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса получили пермские ребята из народного цирка «Молодость». Номер «Кукольный домик» покорил сердца зрителей и признанных мастеров циркового искусства. Также дипломами и званиями лауреатов были награждены участники 40 коллективов. Призовые места распределились следующим образом:
Дипломант 3 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Детский цирковой коллектив «Сияние», номер «Пиратка», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь
— в жанре «Эквилибристика»:
Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Париж в моем сердце», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Ульяновск
— в жанре «Акробатика»:
Народный цирковой коллектив «Арена Дружбы», номер «Карнавал», жанр «Акробатика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Чайковский;
Образцовый эстрадно-акробатический коллектив «Вдохновение», номер «Акробаты на стульях „Домик для поросят“, жанр „Акробатика“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Челябинск.
Дипломант 2 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Цирковая студия «Багира», номер «Детство…», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (младшая), г. Миасс;
— в жанре «Эквилибристика»:
Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Дыхание души», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Ульяновск
— в жанре «Акробатика»:
Народный цирк «Романтики», номер «Противостояние», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Кушва.
Дипломант 1 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Небо славян», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Москва;
Образцовый коллектив любительского художественного творчества «Эстрадно-цирковая студия „Сказочный мир“, номер „Лети русская душа“, жанр „Воздушная гимнастика“, возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Тюмень
— в жанре «Эквилибристика»:
Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Народный цирковой коллектив „Грация“, номер „Парный эквилибр „Шляпа“, жанр „Эквилибристика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь;
Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Нашествие осьминога», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Москва
— в жанре «Акробатика»:
Цирковой коллектив «Пируэт», номер «Калейдоскоп», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Пермь.
Лауреат 3 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Центр циркового искусства «Воздушный проект», номер «Белая березонька», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Тула;
Образцовый коллектив любительского художественного творчества «Эстрадно-цирковая студия „Сказочный мир“, номер „Ой, девчонки!“, жанр „Воздушная гимнастика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Тюмень;
Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК им. С. М. Кирова, номер «Гимнастка в кольце», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь
— в жанре «Эквилибристика»:
Цирковая студия «Жар-птица», номер «Мелодия моей луны», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Новокузнецк
— в жанре «Акробатика»:
Цирковая студия «Багира», номер «Привидение», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Миасс
— в жанре «Жонглирование»:
Цирк «Маугли», номер «Групповые жонглеры „Медовый бунт“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Вологда.
Лауреат 2 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Цирковая студия «Багира», номер «Тая-верит!», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Миасс
Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Месяц май», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Москва;
Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Мэри Поппинс», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь
— в жанре «Эквилибристика»:
Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Пьеро», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Пермь;
Образцовый детский коллектив Алтайского края цирковая студия «Арлекино», номер «Поляница», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Барнаул.
Заслуженный цирковой коллектив «Юность», номер «Групповой эквилибр „Скорпионы“, жанр „Эквилибристика“, возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Урай
— в жанре «Акробатика»:
Народный коллектив спортивно-цирковая студия «Импульс», номер «Кимбата Потатоки», жанр «Акробатика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Ульяновск;
Образцовая цирковая студия «Романтика», номер «Пламя», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Сарапул
— в жанре «Жонглирование»:
Народный коллектив циркового искусства «Орхидея», номер «Русская задоринка», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Ульяновск;
Цирковой коллектив «Пируэт», номер «Хула-хупы», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Пермь;
Заслуженный цирковой коллектив «Юность», номер «Групповые жонглеры на моноциклах „Байкстайл“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Урай.
Лауреат 1 степени:
— в жанре «Воздушная гимнастика»:
Центр циркового искусства «Воздушный проект», номер «Цветение сакуры», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Тула
Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК им. С. М. Кирова, номер «Гимнастка на полотнах», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя),
г. Пермь;
Цирковой коллектив «Мы из цирка», номер «Любовь в моем сердце», жанр «Воздушная гимнастика», возрастная категория с 14 до 18 лет (средняя), г. Москва
— в жанре «Эквилибристика»:
Образцовый детский коллектив Алтайского края цирковая студия «Арлекино», номер «Мечта», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 9 лет (младшая), г. Барнаул;
Цирковая студия «Сириус», номер «Исцеление силой», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Самара;
Народный коллектив цирковая студия «Арена», номер «Соло эквилибр», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Заречный;
Народный цирковой коллектив «Эквилибриум», номер «Дерево жизни», жанр «Эквилибристика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Пермь
— в жанре «Акробатика»:
Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Народный цирковой коллектив „Грация“, номер „Акробатическое трио“, жанр „Акробатика“, возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя), г. Пермь;
Образцовый коллектив эстрадно-цирковая студия «Дебют», номер «Крутые виражи», жанр «Акробатика», возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Челябинск
— в жанре «Жонглирование»:
Образцовый детский коллектив Кузбасса цирковая студия «Колибри», номер «Швейные делишки», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 10 до 13 лет (средняя),
г. Новокузнецк;
Образцовый цирковой коллектив «Браво» МУК ДК «Октябрь», номер «Русская рать», жанр «Жонглирование», возрастная категория с 14 до 18 лет (старшая), г. Подольск;
Народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк», номер «Антипод „Ярмарка“, жанр „Жонглирование“, возрастная категория с 5 до 18 лет (смешанная), г. Псков
Событие организовано «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края. Генеральный информационный партнер — Интернет-СМИ 59.ru. Партнер фестиваля — компания «Демидыч».