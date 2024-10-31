Пермяки могут пожаловаться на температуру в своих квартирах

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла в помещении.