Пермяки могут пожаловаться на температуру в своих квартирах

Posted 31 октября, 11:19
Published 31 октября, 11:19
Modified 31 октября, 11:20
Updated 31 октября, 11:20
В Перми продолжают работу горячие линии по вопросам подачи тепла. Задать вопросы по отоплению можно, обратившись в районные администрации и городской департамент ЖКХ, сообщают в пресс-службе мэрии.
Также звонки принимают круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» и единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».
При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла в помещении.
Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.
Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00) по следующим телефонам:
— Дзержинский район 233-14-80; 246-58-87
— Индустриальный район 227-91-90; 227-93-34;
— Кировский район 205-62-18, 205-62-17;
— Ленинский район 212-13-63;
— Мотовилихинский район 260-37-77, 260-46-04;
— Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;
— Свердловский район 244-17-97, 244-13-89; 244-40-13;
— посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.
Продолжает свою работу специальная горячая линия в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по отоплению можно задать по телефону: 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39.
Также, звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс»: 259-39-98
Как сообщалось ранее, в этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму.