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Posted 31 октября, 03:29

Published 31 октября, 03:29

Modified 31 октября, 03:57

Updated 31 октября, 03:57

Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства

Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства

31 октября 2024, 03:29
Фото: 1MI.
Мужчина хотел завладеть долей фермерского хозяйства своей супруги.

Жителю Перми предъявили обвинение в приготовлении и организации убийства по найму. Информация об этом появилась в телеграм-канале СУ СК по Пермскому краю.

В августе этого года в целях завладения долей фермерского хозяйства своей бывшей супруги мужчина обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в ее убийстве за деньги. Его приятель сообщил о преступных намерениях мужчины в правоохранительные органы. После этого добровольно принял участие в оперативном пресечении заказного убийства.

Днем 29 октября в Куеде мужчина сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей жены и показал ему фотографию, где якобы изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ. Обвинение в совершении преступления 49-летнему пермяку предъявлено по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В суд будет направят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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