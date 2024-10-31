Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства

Posted 31 октября, 03:29
Published 31 октября, 03:29
Modified 31 октября, 03:57
Updated 31 октября, 03:57
Жителю Перми предъявили обвинение в приготовлении и организации убийства по найму. Информация об этом появилась в телеграм-канале СУ СК по Пермскому краю.
В августе этого года в целях завладения долей фермерского хозяйства своей бывшей супруги мужчина обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в ее убийстве за деньги. Его приятель сообщил о преступных намерениях мужчины в правоохранительные органы. После этого добровольно принял участие в оперативном пресечении заказного убийства.
Днем 29 октября в Куеде мужчина сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей жены и показал ему фотографию, где якобы изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ. Обвинение в совершении преступления 49-летнему пермяку предъявлено по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В суд будет направят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.