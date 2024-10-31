Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства

В августе этого года в целях завладения долей фермерского хозяйства своей бывшей супруги мужчина обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в ее убийстве за деньги. Его приятель сообщил о преступных намерениях мужчины в правоохранительные органы. После этого добровольно принял участие в оперативном пресечении заказного убийства.