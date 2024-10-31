Обвиняемого в попытке заказного убийства жены фермера из Куеды отправили в СИЗО

Posted 31 октября, 07:03
Published 31 октября, 07:03
Modified 31 октября, 07:56
Updated 31 октября, 07:56
Сегодня, 31 октября, в Дзержинском районном суде Перми была избрана мера пресечения обвиняемому в приготовлении заказного убийстве Рафаэлю Илькаеву. Как передает журналист Properm.ru из зала суда, мужчина будет в СИЗО до 29 декабря.
В августе 2024 года Илькаев обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в убийстве супруги — вместе с ней они владели фермерским хозяйством ООО «Чапаева», которое поставляло свою продукцию на Куединский мясокомбинат. Однако после развода не смогли мирно поделить имущество. До настоящего времени мужчина трудился водителем на мясокомбинате.
Приятель Илькаева, в свою очередь, рассказал о намерениях друга в правоохранительные органы, после чего принял участие в проведении оперативных мероприятий. Уже днем 29 октября «исполнитель» сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей супруги и показал фотографию, на которой якобы была убитая. После этого обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.
Во время заседания выяснилось, что ранее Рафаэль Илькаев уже обещал убить жену, тогда уголовное дело прекратили по примирению сторон. Мужчина заявил, что якобы был пьян, поэтому пригрозил супруге расправой. Сегодня он заявил, что не причастен к приготовлению нового преступления. Однако следователи ранее собрали все необходимые доказательства. В частности, «исполнителю» был передан задаток в размере 50 тыс. рублей, остальную сумму Илькаев должен был выплатить после подтверждения убийства.
В результате судья Людмила Гладкова поддержала ходатайство старшего следователя Никиты Мурина о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.