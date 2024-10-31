Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода

Posted 31 октября, 11:29
Published 31 октября, 11:29
Modified 31 октября, 11:31
Updated 31 октября, 11:31
В Карагайском районе вчера вечером, 30 октября, случилось смертельное ДТП — погиб пешеход.
Около 23:00 по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь — подъезд города Кудымкар» за рулем автомобиля Ford Transit ехал 67-летний мужчина. По предварительным данным, на 5 километре водитель сбил 42-летнего пешехода. Последний находился на проезжей части и не собирался ее переходить. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов.
В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы. Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, не превышать скорость, особенно в темное время суток. Пешеходам рекомендуется в темное время суток иметь световозвращающие элементы или опознавательные знаки на верхней одежде, чтобы быть заметными для участников дорожного движения.