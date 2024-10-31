Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода

В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы. Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, не превышать скорость, особенно в темное время суток. Пешеходам рекомендуется в темное время суток иметь световозвращающие элементы или опознавательные знаки на верхней одежде, чтобы быть заметными для участников дорожного движения.