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Posted 31 октября, 11:29

Published 31 октября, 11:29

Modified 31 октября, 11:31

Updated 31 октября, 11:31

В Карагайском районе поздно вечером 30 октября насмерть сбили мужчину

Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода

31 октября 2024, 11:29
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края.

В Карагайском районе поздно вечером 30 октября насмерть сбили мужчину

Сюжет
Дтп
Мужчина находился посреди проезжей части и не собирался ее переходить.

В Карагайском районе вчера вечером, 30 октября, случилось смертельное ДТП — погиб пешеход.

Около 23:00 по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь — подъезд города Кудымкар» за рулем автомобиля Ford Transit ехал 67-летний мужчина. По предварительным данным, на 5 километре водитель сбил 42-летнего пешехода. Последний находился на проезжей части и не собирался ее переходить. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы. Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, не превышать скорость, особенно в темное время суток. Пешеходам рекомендуется в темное время суток иметь световозвращающие элементы или опознавательные знаки на верхней одежде, чтобы быть заметными для участников дорожного движения.

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