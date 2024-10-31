Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье

Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ, следователи СК проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства инцидента. В ведомстве напоминают пермякам, что необходимо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, а при переходе путей пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.