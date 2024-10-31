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Posted 31 октября, 08:28

Published 31 октября, 08:28

Modified 31 октября, 08:30

Updated 31 октября, 08:30

Следователи проверяют обстоятельства гибели женщины на путях в Прикамье

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье

31 октября 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.

Следователи проверяют обстоятельства гибели женщины на путях в Прикамье

Машинист не смог предотвратить гибель пострадавшей.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России проводит доследственную проверку после смертельного травмирования женщины на железной дороге. Проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительной информации, сегодня утром, 31 октября, рядом с железнодорожной станцией Чад Горьковской железной дороги грузовой поезд сбил женщину. Машинист не смог предотвратить столкновение, в результате происшествия пострадавшая получила травмы и скончалась.

Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ, следователи СК проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства инцидента. В ведомстве напоминают пермякам, что необходимо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, а при переходе путей пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.

На станции Чад в Пермском крае грузовой поезд сбил человека
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#Происшествия#Пермь#Следователи#Железная дорога#Поезд#Грузовой поезд#Железнодорожные пути#Горьковская железная дорога
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