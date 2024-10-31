Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье

Posted 31 октября, 08:28
Published 31 октября, 08:28
Modified 31 октября, 08:30
Updated 31 октября, 08:30
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России проводит доследственную проверку после смертельного травмирования женщины на железной дороге. Проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
По предварительной информации, сегодня утром, 31 октября, рядом с железнодорожной станцией Чад Горьковской железной дороги грузовой поезд сбил женщину. Машинист не смог предотвратить столкновение, в результате происшествия пострадавшая получила травмы и скончалась.
Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ, следователи СК проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства инцидента. В ведомстве напоминают пермякам, что необходимо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, а при переходе путей пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.