Сотрудница чусовского завода ОМК вошла в ТОП-50 лучших экологов России

Posted 31 октября, 10:21
Published 31 октября, 10:21
Modified 31 октября, 10:23
Updated 31 октября, 10:23
Сотрудница чусовского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Ульяна Ивашкина вошла в ТОП-50 лучших экологов России. Рейтинг составили по итогам Национальной премии «Экологи России 2024», в котором участвовали более 1,1 тыс. специалистов по охране окружающей среды из крупнейших компаний и предприятий России.
Весь год участники проходили испытания, работали с наставниками и создавали выпускные работы. Рейтинг экологов составили в октябре по результатам тестирования и защиты проектов. Ульяна Ивашкина успешно завершила блок обучения и справилась с итоговым онлайн-тестированием. По сумме баллов и времени ответов на вопросы заводчанка заняла 32 место в рейтинге.
Уже пять лет Ульяна Ивашкина в числе активных волонтеров, регулярно участвует в городских и корпоративных экологических акциях по очистке берегов рек и озеленении территорий. Реализует заводчанка и собственные проекты при поддержке ОМК. Например, с командой волонтеров облагородила территорию городской ротонды, установленной в память о французских инженерах, которые руководили чусовским заводом в конце 19 века. В прошлом году организовала экологическую акцию — собрала единомышленников и ликвидировала одну из городских несанкционированных свалок.
Ирина Карташова, начальник отдела по экологической безопасности чусовского завода ОМК:
— Такие инициативные сотрудники, как Ульяна Ивашкина, реализуют проекты по снижению негативного воздействия на природу. На чусовском заводе развиваем экологическое волонтерское движение, даем гранты на экоинициативы сотрудников. Заводчане организуют раздельный сбор отходов, участвуют в восстановлении лесов, очищают русла и берега рек, проводят экоуроки, мастер-классы и игры на экологическую тематику для воспитанников детских садов и учащихся школ. К экоинициативам присоединяются все больше местных жителей, которые помогают сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее.