Сотрудница чусовского завода ОМК вошла в ТОП-50 лучших экологов России

Уже пять лет Ульяна Ивашкина в числе активных волонтеров, регулярно участвует в городских и корпоративных экологических акциях по очистке берегов рек и озеленении территорий. Реализует заводчанка и собственные проекты при поддержке ОМК. Например, с командой волонтеров облагородила территорию городской ротонды, установленной в память о французских инженерах, которые руководили чусовским заводом в конце 19 века. В прошлом году организовала экологическую акцию — собрала единомышленников и ликвидировала одну из городских несанкционированных свалок.