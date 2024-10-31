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Posted 31 октября, 06:38

Published 31 октября, 06:38

Modified 31 октября, 06:40

Updated 31 октября, 06:40

Глава Прикамья назвал причины кадрового дефицита в больницах Прикамья

Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей

31 октября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Прикамья назвал причины кадрового дефицита в больницах Прикамья

Проблема кадрового дефицита образовалась в регионе еще в 90-е.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в больницах региона не хватает врачей. Основным фактором стало то, что выпускники профильных вузов не идут работать по специальности. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам главы Прикамья, проблема с нехваткой кадров появилась еще в 1990-е. Для возрождения сферы медицинских услуг необходимо поднять престиж профессии врача. «Молодые люди должны идти в профессию, понимая, что они будут востребованы, что они будут работать в новых или отремонтированных больницах, стационарах, что они будут иметь возможность практиковаться с помощью современного медицинского оборудования и будут получать достойную зарплату. И условия жилищные должны быть достойные», — приводит слова Махонина издание.

Кроме того, Махонин напоминает, что для привлечения специалистов в медучреждения реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Кадры для медицины».

Ранее сообщалось, что за неисполнение программы «Земский доктор» с пермского врача взыскали более одного миллиона рублей. Женщина устроилась на работу в Октябрьскую районную больницу и получила соцвыплату, однако она не проработала в учреждении пять лет, тем самым нарушив условия программы.

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#Пермский край#Медицина#Больницы#Врачи#Медицинское оборудование#Зарплата врачей
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