Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей

По словам главы Прикамья, проблема с нехваткой кадров появилась еще в 1990-е. Для возрождения сферы медицинских услуг необходимо поднять престиж профессии врача. «Молодые люди должны идти в профессию, понимая, что они будут востребованы, что они будут работать в новых или отремонтированных больницах, стационарах, что они будут иметь возможность практиковаться с помощью современного медицинского оборудования и будут получать достойную зарплату. И условия жилищные должны быть достойные», — приводит слова Махонина издание.