Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей

Posted 31 октября, 06:38
Published 31 октября, 06:38
Modified 31 октября, 06:40
Updated 31 октября, 06:40
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в больницах региона не хватает врачей. Основным фактором стало то, что выпускники профильных вузов не идут работать по специальности. Об этом сообщило Ura.ru.
По словам главы Прикамья, проблема с нехваткой кадров появилась еще в 1990-е. Для возрождения сферы медицинских услуг необходимо поднять престиж профессии врача. «Молодые люди должны идти в профессию, понимая, что они будут востребованы, что они будут работать в новых или отремонтированных больницах, стационарах, что они будут иметь возможность практиковаться с помощью современного медицинского оборудования и будут получать достойную зарплату. И условия жилищные должны быть достойные», — приводит слова Махонина издание.
Кроме того, Махонин напоминает, что для привлечения специалистов в медучреждения реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Кадры для медицины».
Ранее сообщалось, что за неисполнение программы «Земский доктор» с пермского врача взыскали более одного миллиона рублей. Женщина устроилась на работу в Октябрьскую районную больницу и получила соцвыплату, однако она не проработала в учреждении пять лет, тем самым нарушив условия программы.