Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти

Стоимость одного литра бензина А-92 достигла 53,64 рубля, подорожав на 6 копеек. Марка А-95 выросла в цене на 5 копеек, с 58,22 до 58,27 рубля. Самый высокий рост показала марка бензина А-98 — бензин подорожал на 40 копеек за неделю с 80,04 до 80,44.



Цена дизельного топлива составила 67,64 рубля за литр. Его стоимость выросла за отчетный период на 16 копеек. Пермский край на этой неделе занял лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости автомобильного бензина и дизтоплива. За эту неделю цены на нефтепродукты повысились в 74 субъектах РФ, сильнее всего бензин подорожал в Республике Саха (+4,1%).