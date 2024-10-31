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Posted 31 октября, 12:18

Published 31 октября, 12:18

Modified 31 октября, 12:20

Updated 31 октября, 12:20

В Пермском крае продолжает дорожать бензин

Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти

31 октября 2024, 12:18
Фото: 1MI.

В Пермском крае продолжает дорожать бензин

Средняя стоимость бензина в регионе составила 59,00 рублей.

За неделю с 22 по 28 октября средняя цена автомобильного бензина в Прикамье составила 59,0 рублей, увеличившись на 10 копеек. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

Стоимость одного литра бензина А-92 достигла 53,64 рубля, подорожав на 6 копеек. Марка А-95 выросла в цене на 5 копеек, с 58,22 до 58,27 рубля. Самый высокий рост показала марка бензина А-98 — бензин подорожал на 40 копеек за неделю с 80,04 до 80,44.

Цена дизельного топлива составила 67,64 рубля за литр. Его стоимость выросла за отчетный период на 16 копеек. Пермский край на этой неделе занял лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости автомобильного бензина и дизтоплива. За эту неделю цены на нефтепродукты повысились в 74 субъектах РФ, сильнее всего бензин подорожал в Республике Саха (+4,1%).

По словам собеседников издания «КоммерсантЪ», насыщения внутреннего рынка на фоне запрета на экспорт не произошло. Снятие ограничения лишь приведет к росту цен. В ноябре продолжатся работы по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов. На текущий момент производство бензина в стране на минимуме.

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#Пермский край#Росстат#Дизельное топливо#Прикамье#Цены на бензин
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