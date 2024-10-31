Циклон «Мартина» принесет штормовой ветер и сильный снегопад в Пермский край

Влияние приближающегося циклона жители Прикамья смогут заметить уже сегодня, 31 октября, говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В регионе ожидаются интенсивные осадки — мокрый снег и дождь. По западу они пройдут днем, а по востоку — вечером. Осадки продолжатся как минимум до конца недели и будут все чаще переходить в снегопады. В итоге к субботе, 2 ноября, в Пермском крае повсеместно установится снежный покров. По среднесрочным прогнозам снегопады в регионе продолжатся, хоть и будут не такими сильными.