Циклон «Мартина» принесет штормовой ветер и сильный снегопад в Пермский край

Posted 31 октября, 07:01
Published 31 октября, 07:01
Modified 31 октября, 07:03
Updated 31 октября, 07:03
Завтра, 1 ноября, на запад Европейской территории России выйдет североатлантический циклон «Мартина». Он принесет интенсивные осадки и штормовые порывы ветра в Пермский край. Скорость ветра может усилиться до 20-25 м/с, в некоторых районах и выше, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Влияние приближающегося циклона жители Прикамья смогут заметить уже сегодня, 31 октября, говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В регионе ожидаются интенсивные осадки — мокрый снег и дождь. По западу они пройдут днем, а по востоку — вечером. Осадки продолжатся как минимум до конца недели и будут все чаще переходить в снегопады. В итоге к субботе, 2 ноября, в Пермском крае повсеместно установится снежный покров. По среднесрочным прогнозам снегопады в регионе продолжатся, хоть и будут не такими сильными.