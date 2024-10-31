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Posted 31 октября, 07:01

Published 31 октября, 07:01

Modified 31 октября, 07:03

Updated 31 октября, 07:03

В Прикамье циклон «Мартина» приведет к сильному ветру и снегопадам

Циклон «Мартина» принесет штормовой ветер и сильный снегопад в Пермский край

31 октября 2024, 07:01
Фото: properm.ru.

В Прикамье циклон «Мартина» приведет к сильному ветру и снегопадам

Ожидается, что вскоре в регионе установится постоянный снежный покров.

Завтра, 1 ноября, на запад Европейской территории России выйдет североатлантический циклон «Мартина». Он принесет интенсивные осадки и штормовые порывы ветра в Пермский край. Скорость ветра может усилиться до 20-25 м/с, в некоторых районах и выше, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Влияние приближающегося циклона жители Прикамья смогут заметить уже сегодня, 31 октября, говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В регионе ожидаются интенсивные осадки — мокрый снег и дождь. По западу они пройдут днем, а по востоку — вечером. Осадки продолжатся как минимум до конца недели и будут все чаще переходить в снегопады. В итоге к субботе, 2 ноября, в Пермском крае повсеместно установится снежный покров. По среднесрочным прогнозам снегопады в регионе продолжатся, хоть и будут не такими сильными.

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#Регион#Пермь#Погода#Снег#Антициклон
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