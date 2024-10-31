Тыквенный пирог и пирожки из «Гарри Поттера». Топ-5 рецептов из тыквы на Хэллоуин

Posted 31 октября, 05:49
Published 31 октября, 05:49
Modified 31 октября, 05:51
Updated 31 октября, 05:51
Приближается один из самых таинственных и популярных во всем мире праздник — Хэллоуин. История этого дня связана с древним кельтским праздником Самайн. Его праздновали в конце октября, что символизировало некий переход от светлого времени года к темному. В древние времена праздник высчитывался по лунному календарю, начинаясь в новолуние.
Сейчас Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября по 1 ноября. В это время граница между миром живых и миром мертвых стирается: духи могут беспрепятственно прийти на землю, а живые люди — отправиться в загробный мир.
Не будем забывать и про золотую классику. Хэллоуин играл важную роль в жизни героев в книгах о Гарри Поттере. В этот день погибли родители Гарри, произошло его знакомство с Роном и Гермионой, а ещё открылись двери в тайную комнату.
В ночь на 1 ноября гулять все равно не рекомендуется, поэтому лучше провести время за просмотром хроники приключений Гарри, под теплым пледом и куском тыквенного пирога с ароматным чаем…
Приготовление
1. Приготовьте тыкву до состояния мягкости по вашему предпочтению — можно запечь в духовке, потушить на плите с водой или приготовить на пару. Разомните тыкву блендером до получения пюре и остудите.
2. Смешайте сахар, муку и специи. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Влейте сливки, добавьте 500 г пюре тыквы и тщательно перемешайте.
3. Разогрейте духовку до 170 °C. Подготовьте форму для выпечки диаметром 22–23 см с бортиками не менее 3,5–4 см высотой. При использовании разъемной формы вырежьте круг бумаги, смажьте дно маслом.
4. Измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте с какао. Растопите масло, добавьте к печенью и хорошо перемешайте. Оставьте немного крошки для украшения.
5. Распределите основу по дну и стенкам формы, тщательно утромбуйте. Для этого можно использовать стакан. Основа пирога должна быть крепкой и легко нарезаемой.
6. Поставьте форму на противень и залейте начинку. Выровняйте и поместите в духовку на 40 минут. После остывания украсьте поверхность и нарежьте на кусочки после полного остывания.
Приготовление
1. Для приготовления тыквенного пюре необходимо из тыквы удалить волокна и семена, порезать на кусочки и запечь в духовке при 200 градусах в течение 30 минут, прикрыть фольгой или крышкой. Можно также разогреть в микроволновке 10 минут без прикрытия. После тепловой обработки будет проще удалить кожуру.
2. Масло должно быть мягким и комнатной температуры. Смешайте его миксером с сахаром, добавьте яйцо, соль и специи. Взбейте до однородной массы.
3. Процедите муку и смешайте ее с разрыхлителем. Смешайте все ингредиенты, добавляя муку постепенно. Тесто должно быть достаточно жидким.
4. Выпекайте печенье на пергаменте в духовке при 180 градусах около 25 минут. Дайте печенью постоять еще пять минут после выключения, а затем снимите его с пергамента.
Приготовление
1. В большой миске смешайте муку и соль, добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками. Растерите масло в муку до мелких крошек. Постепенно добавляйте холодную воду, чтобы образовалось однородное тесто. Начинайте с 50 мл воды и добавляйте постепенно по необходимости, в зависимости от консистенции муки. Сформируйте тесто в форму колбаски, заверните в пленку и охладите в холодильнике не менее чем на два часа.
2. Для начинки нарежьте тыкву на кубики и приготовьте до мягкости, используя удобный метод, например, тушите на плите с добавлением воды под крышкой (20–30 минут) или в микроволновке (5–10 минут). Остудите перед использованием. Разомните тыкву вилкой до получения пюре неровной текстуры, добавьте сахар и пряности, тщательно перемешайте.
3. Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, застеленный бумагой для выпечки. Разделите колбаску теста на шесть равных частей. На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую часть в круг диаметром около 15 см. Смочите края водой. На каждый круг выложите порцию начинки, немного сместив ее от центра. Положите на начинку кусочек сливочного масла. Тщательно запечатайте пироги, складывая круг пополам и защипывая края по периметру. Вырежьте небольшое отверстие для выхода пара.
4. Положите пирожки на противне, смажьте желтком с водой и выпекайте до золотистой корочки, примерно 40 минут.
Приготовление
1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте на произвольные кусочки.
2. Переложите тыкву в кастрюлю, залив водой так, чтобы кусочки тыквы были покрыты наполовину.
3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, варите 15-20 минут до мягкости (можно проверить ножом).
4. С помощью погружного блендера измельчите тыкву, добавьте сахар и лимонную кислоту. Пробуйте и доливайте необходимое количество воды. Рекомендуется долить как минимум 1 литр. Если вкус и консистенция устраивают, доведите до кипения, затем оставьте остывать и охладите.
Приготовление
1. Смешайте муку, соль, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и гвоздику.
2. Взбейте блендером масло с сахаром до образования пышной массы, добавляя яйца по одному. Введите тыкву и взбейте до получения однородной смеси. Добавьте молоко и еще раз взбейте. Постепенно добавьте ручную смесь и тщательно перемешайте.
3. Выложите тесто в подготовленную форму и выпекайте около часа. Поверхность должна быть золотистой, а текстура — упругой и быстро возвращающей форму при надавливании.
4. Перед подачей посыпьте пудрой.