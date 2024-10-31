Тыквенный пирог и пирожки из «Гарри Поттера». Топ-5 рецептов из тыквы на Хэллоуин

1. В большой миске смешайте муку и соль, добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками. Растерите масло в муку до мелких крошек. Постепенно добавляйте холодную воду, чтобы образовалось однородное тесто. Начинайте с 50 мл воды и добавляйте постепенно по необходимости, в зависимости от консистенции муки. Сформируйте тесто в форму колбаски, заверните в пленку и охладите в холодильнике не менее чем на два часа.