В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщину

Posted 31 октября, 15:04
Published 31 октября, 15:04
Modified 31 октября, 15:05
Updated 31 октября, 15:05
Сегодня утром пожарные спасли от огня пожилую жительницу Кунгура. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в доме на ул. 9 Января в Кунгур поступило 31 октября в 6:55. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 23 человек и шести единиц техники.
На месте пожарными установлено, что горит лестница и крыша в четырехквартирном двухэтажном доме.
Погибших и травмированных на пожаре нет. Пожарные звена газодымозащитной службы вывели на свежий воздух пожилую женщину, тем самым спасли ей жизнь.
Пожар площадью 80 кв. метров ликвидирован в 7:12.
В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Вчера, 30 октября, на пожаре в Березниках погиб мужчина. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам в 21:01.