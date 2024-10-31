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Posted 31 октября, 15:04

Published 31 октября, 15:04

Modified 31 октября, 15:05

Updated 31 октября, 15:05

Утром в Пермском крае пожарные спасли от огня пожилую женщину

В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщину

31 октября 2024, 15:04
Фото: 1MI.

Утром в Пермском крае пожарные спасли от огня пожилую женщину

Сюжет
Кунгур
Горели лестница и крыша многоквартирного жилого дома

Сегодня утром пожарные спасли от огня пожилую жительницу Кунгура. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в доме на ул. 9 Января в Кунгур поступило 31 октября в 6:55. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 23 человек и шести единиц техники.

На месте пожарными установлено, что горит лестница и крыша в четырехквартирном двухэтажном доме.

Погибших и травмированных на пожаре нет. Пожарные звена газодымозащитной службы вывели на свежий воздух пожилую женщину, тем самым спасли ей жизнь.

Пожар площадью 80 кв. метров ликвидирован в 7:12.

В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Вчера, 30 октября, на пожаре в Березниках погиб мужчина. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам в 21:01.

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#Происшествия#Пожар#Кунгур
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