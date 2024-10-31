В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов

Posted 31 октября, 10:45
Published 31 октября, 10:45
Modified 31 октября, 10:47
Updated 31 октября, 10:47
Музей современного искусства PERMM получил иск прокуратуры сегодня, 31 октября, во второй половине дня, сообщили Properm.ru в пиар-службе культурного учреждения. Сейчас вся информация по содержанию этих документов изучается сотрудниками музея и юристами для подготовки официальных ответов и возражений по существующему иску.
В пресс-службе Ленинского районного суда рассказали Properm.ru, что иск надзорного органа поступил на рассмотрение судье Татьяне Сероваевой. Дата судебного заседания пока не назначена. Соответчиком музея по иску прокурора Перми выступает преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Сергеев.
Арсений Сергеев является супругом директора музея Наили Аллахвердиевой. Сегодня утром в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что PERMM заключил несколько договоров с неким лицом, близким к руководителю. Минкульт Прикамья усмотрел в ситуации конфликт интересов и не согласовал эти сделки. Городской прокурор обратился в суд с требованием признать заключенные контракты недействительными, а также вернуть в бюджет выплаченные по сделкам средства в сумме более 300 тыс. рублей.