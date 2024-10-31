В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов

Арсений Сергеев является супругом директора музея Наили Аллахвердиевой. Сегодня утром в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что PERMM заключил несколько договоров с неким лицом, близким к руководителю. Минкульт Прикамья усмотрел в ситуации конфликт интересов и не согласовал эти сделки. Городской прокурор обратился в суд с требованием признать заключенные контракты недействительными, а также вернуть в бюджет выплаченные по сделкам средства в сумме более 300 тыс. рублей.