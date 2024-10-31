В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»

В кофейнях «Дринкит» представлен новый формат заказа. Приобрести кофе и напиток теперь можно через приложение, в самом заведении остается просто забрать свой заказ. Одни эксперты считают, что это испортит сервис, так как нет возможности посоветоваться с бариста, а другие, что это позволить сократить время в очереди.