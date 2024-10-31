В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»

Posted 31 октября, 10:22
Published 31 октября, 10:22
Modified 31 октября, 10:24
Updated 31 октября, 10:24
В Пермь зайдет сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» основателя сети пиццерий Dodo Федора Овчинникова. Заведение откроется по франшизе, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на руководителя «Дринкит» Александра Умарова. Кофейня может открыться в краевой столице в начале 2025 года.
Помимо Перми, «Дринкит» планирует открыть точки в Екатеринбурге, Омске и Казани. На официальном сайте компании указано, что организация открыла свыше 45 кофеен в трёх разных странах. Заведения представлены в Москве, Самаре, Астане, Дубае. О наличии точек сети в других городах можно узнать в приложении «Дринкит».
В кофейнях «Дринкит» представлен новый формат заказа. Приобрести кофе и напиток теперь можно через приложение, в самом заведении остается просто забрать свой заказ. Одни эксперты считают, что это испортит сервис, так как нет возможности посоветоваться с бариста, а другие, что это позволить сократить время в очереди.