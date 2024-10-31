В Перми демонтировали восемь незаконных киосков

Posted 31 октября, 02:59
Published 31 октября, 02:59
Modified 31 октября, 03:01
Updated 31 октября, 03:01
За октябрь в Перми снесли восемь незаконных торговых объектов (НТО). Собственник аппарата по продаже кофе на ул. Куйбышева, 140а, демонтировал его добровольно, сообщили в администрации Перми.
Часто незаконная торговля приводит к перегороженным тротуарам и оставленному мусору. Рейды по выявлению подобных объектов проходят с учетом обращения жителей города.
В мэрии напоминают, что в Перми утверждена схема размещения НТО, а также требования к их внешнему виду.