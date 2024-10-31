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Posted 31 октября, 02:59

Published 31 октября, 02:59

Modified 31 октября, 03:01

Updated 31 октября, 03:01

С начала октября в Перми демонтировали восемь незаконных киосков и павильонов

В Перми демонтировали восемь незаконных киосков

31 октября 2024, 02:59
Фото: 1MI.

С начала октября в Перми демонтировали восемь незаконных киосков и павильонов

В краевой столице утверждены схема размещения НТО и требования к их внешнему виду.

За октябрь в Перми снесли восемь незаконных торговых объектов (НТО). Собственник аппарата по продаже кофе на ул. Куйбышева, 140а, демонтировал его добровольно, сообщили в администрации Перми.

Часто незаконная торговля приводит к перегороженным тротуарам и оставленному мусору. Рейды по выявлению подобных объектов проходят с учетом обращения жителей города.

В мэрии напоминают, что в Перми утверждена схема размещения НТО, а также требования к их внешнему виду.

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#Пермь#Мусор#Торговля#Администрация#Демонтаж#Тротуары#Незаконные киоски#Жители#Рейды
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